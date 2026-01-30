Die Duelle der CL-Playoffs im Überblick
Im K.o.-Phasen-Playoff der UEFA Champions League kommt es zur Neuauflage des letzten Duells der Ligaphase zwischen Rekordsieger Real Madrid und Benfica Lissabon.
Die Portugiesen hatten am Mittwoch mit einem 4:2 gegen ÖFB-Star David Alaba und Co. samt Tormanntor von Anatolij Trubin in letzter Sekunde den Sprung unter die Top 24 geschafft. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Spieltermine sind 17./18. und 24./25. Februar, die Spanier haben im Rückspiel Heimrecht.
Titelverteidiger Paris St. Germain misst sich mit AS Monaco, Vorjahresfinalist Inter Mailand mit Sturm-Graz-Quali-Bezwinger Bodö/Glimt. Borussia Dortmund trifft mit Marcel Sabitzer auf Atalanta Bergamo, Atletico Madrid bekommt es mit Club Brügge zu tun. Juventus Turin ist gegen Galatasaray Istanbul genauso Favorit wie Newcastle United gegen Karabach Agdam. Bayer Leverkusen kämpft gegen Olympiakos Piräus um den Einzug ins Achtelfinale.
Das Ticket für diese Runde haben Arsenal, Bayern München (Konrad Laimer), Liverpool, Tottenham (Kevin Danso), FC Barcelona, Chelsea, Sporting Lissabon und Manchester City durch Top-Acht-Platzierungen in der Ligaphase schon vorzeitig gelöst.
Die K.o.-Duelle der CL-Playoffs im Überblick:
Benfica Lissabon – Real Madrid
FK Bodö/Glimt – Inter Mailand
AS Monaco – Paris Saint-Germain
Qarabag Agdam – Newcastle United
Galatasaray Istanbul – Juventus Turin
Club Brügge – Atlético Madrid
Borussia Dortmund – Atalanta Bergamo
Olympiakos Piräus – Bayer Leverkusen
Wann finden die Spiele in den Playoffs der K.o.-Phase statt?
Es werden zwei Spiele gespielt, wobei die gesetzte Mannschaft grundsätzlich das Rückspiel zu Hause bestreitet. Jeder Verein spielt grundsätzlich einmal an einem Dienstag und einmal an einem Mittwoch.
Hinspiele: 17./18. Februar 2026
Rückspiele: 24./25. Februar 2026
Bei Stadion- oder Stadtkonflikten werden die Spiele gemäß den von der UEFA-Kommission für Klubwettbewerbe festgelegten Grundsätzen für Stadion- und Stadtkonflikte gelöst. Die UEFA wird den Spielplan mit den Terminen und Anstoßzeiten nach der Auslosung bestätigen.
Die acht Klubs, die sich in den Playoffs durchsetzen, ziehen in die Runde der letzten 16 ein. Deren Auslosung findet am Freitag, den 27. Februar 2026, statt.
Wann findet die K.o.-Phase der Champions League 2025/26 statt?
Playoffs der K.-o.-Phase: 17./18. & 24./25. Februar 2026
Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März 2026
Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026
Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026
Finale: 30. Mai 2026 (Budapest)
Champions League 2025/26: Auslosungen Termine
Playoffs der K.-o.-Phase: 30. Januar 2026
Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale: 27. Februar 2026
Wann und wo ist das Finale der Champions League Saison 2025/26?
Das Finale der CL-Saison 2025/26 wird in der Puskás Aréna in Budapest stattfinden. Das Endspiel wird zum ersten Mal in der ungarischen Hauptstadt ausgetragen.
(Red./APA) / Bild: Imago