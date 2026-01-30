Die Duelle der CL-Playoffs im Überblick

Im K.o.-Phasen-Playoff der UEFA Champions League kommt es zur Neuauflage des letzten Duells der Ligaphase zwischen Rekordsieger Real Madrid und Benfica Lissabon.

Die Portugiesen hatten am Mittwoch mit einem 4:2 gegen ÖFB-Star David Alaba und Co. samt Tormanntor von Anatolij Trubin in letzter Sekunde den Sprung unter die Top 24 geschafft. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Spieltermine sind 17./18. und 24./25. Februar, die Spanier haben im Rückspiel Heimrecht.

Titelverteidiger Paris St. Germain misst sich mit AS Monaco, Vorjahresfinalist Inter Mailand mit Sturm-Graz-Quali-Bezwinger Bodö/Glimt. Borussia Dortmund trifft mit Marcel Sabitzer auf Atalanta Bergamo, Atletico Madrid bekommt es mit Club Brügge zu tun. Juventus Turin ist gegen Galatasaray Istanbul genauso Favorit wie Newcastle United gegen Karabach Agdam. Bayer Leverkusen kämpft gegen Olympiakos Piräus um den Einzug ins Achtelfinale.

Das Ticket für diese Runde haben Arsenal, Bayern München (Konrad Laimer), Liverpool, Tottenham (Kevin Danso), FC Barcelona, Chelsea, Sporting Lissabon und Manchester City durch Top-Acht-Platzierungen in der Ligaphase schon vorzeitig gelöst.

Die K.o.-Duelle der CL-Playoffs im Überblick:

Benfica Lissabon – Real Madrid

FK Bodö/Glimt – Inter Mailand

AS Monaco – Paris Saint-Germain

Qarabag Agdam – Newcastle United

Galatasaray Istanbul – Juventus Turin

Club Brügge – Atlético Madrid

Borussia Dortmund – Atalanta Bergamo

Olympiakos Piräus – Bayer Leverkusen

Wann finden die Spiele in den Playoffs der K.o.-Phase statt?

Es werden zwei Spiele gespielt, wobei die gesetzte Mannschaft grundsätzlich das Rückspiel zu Hause bestreitet. Jeder Verein spielt grundsätzlich einmal an einem Dienstag und einmal an einem Mittwoch.

Hinspiele: 17./18. Februar 2026

Rückspiele: 24./25. Februar 2026

Bei Stadion- oder Stadtkonflikten werden die Spiele gemäß den von der UEFA-Kommission für Klubwettbewerbe festgelegten Grundsätzen für Stadion- und Stadtkonflikte gelöst. Die UEFA wird den Spielplan mit den Terminen und Anstoßzeiten nach der Auslosung bestätigen.

Die acht Klubs, die sich in den Playoffs durchsetzen, ziehen in die Runde der letzten 16 ein. Deren Auslosung findet am Freitag, den 27. Februar 2026, statt.

Wann findet die K.o.-Phase der Champions League 2025/26 statt?

Playoffs der K.-o.-Phase: 17./18. & 24./25. Februar 2026

Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März 2026

Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026

Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026

Finale: 30. Mai 2026 (Budapest)

Champions League 2025/26: Auslosungen Termine

Playoffs der K.-o.-Phase: 30. Januar 2026

Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale: 27. Februar 2026

Wann und wo ist das Finale der Champions League Saison 2025/26?

Das Finale der CL-Saison 2025/26 wird in der Puskás Aréna in Budapest stattfinden. Das Endspiel wird zum ersten Mal in der ungarischen Hauptstadt ausgetragen.

