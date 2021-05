Die Englische Woche in der Tipico Bundesliga live & exklusiv bei Sky: Kann der SK Rapid im Spitzenspiel auswärts gegen Salzburg die Meisterfeier verhindern?

Der Titel-Matchball der Salzburger im Topspiel gegen den SK Rapid am Mittwoch ab 20:25 Uhr live & exklusiv

Zuvor ab 17:30 Uhr WAC – LASK, WSG Tirol – Sturm exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Am Dienstag ab 17:30 Uhr Ried – Admira, St. Pölten – Altach exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Anschließend Austria – Hartberg live & exklusiv

Die Sky Experten der englischen Woche: Marc Janko und Alfred Tatar am Dienstag sowie Andreas Herzog und Anton Pfeffer am Mittwoch

In der englischen Woche erwartet Sky Seher am Mittwoch ein echtes Highlight: Salzburg empfängt den SK Rapid und kann im Spitzenspiel die abermalige Meisterschaft klar machen.

Zum Abschluss des 30. Spieltags bittet Serienmeister Salzburg am Mittwoch die Gäste aus Hütteldorf zum Tanz. Jesse Marsch kann in seinem letzten Duell der Rivalen die achte Meisterschaft in Folge für Salzburg einfahren. Bei drei ausstehenden Partien reicht dafür ein Punkt im Heimspiel. Rapid hat den zweiten Platz nach der Niederlage gegen den WAC am Sonntag noch nicht fix in der Tasche und will daher in Salzburg punkten. Kann Dietmar Kühbauer mit seinen Hütteldorfern die Salzburger Meisterfeier verhindern? Die Antwort gibt es am Mittwoch ab 20:25 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Zuvor empfängt der WAC den LASK im direkten Duell um die Europacup-Plätze. Nach dem Sieg über Rapid trennt die Wolfsberger nur ein Punkt von Platz drei. Das Spiel wird ab 17:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Parallel will Sturm Platz drei festigen und einen Auswärtssieg bei der WSG Tirol einfahren. Ob ihnen das gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Die beiden Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Bereits am Dienstag absolvieren die Mannschaften der Qualifikationsgruppe die 30. Runde. Die SV Ried empfängt die Admira, die mit dem Sieg im Niederösterreich-Derby einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen konnte. Das Duell wird ab 17:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Zeitgleich ist Altach zu Gast in St. Pölten. Kann der SKN ein Lebenszeichen im Abstiegskampf aussenden? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Die beiden Partien werden außerdem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Anschließend trifft die Wiener Austria im Spitzenspiel der Qualifikationsgruppe auf Hartberg. Die Steirer liegen derzeit genau drei Punkte vor den Veilchen. Ob die Austria mit einem Sieg aufschließen kann, ist ab 20:25 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die 30. Runde der Tipico Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Dienstag, 11. Mai 2021

17:30 Uhr:

SV Guntamatic Ried – FC Flyeralarm Admira, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

spusu SKN St. Pölten – Cashpoint SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

20:25 Uhr

FK Austria Wien – TSV Prolactal Hartberg, live & exklsuiv auf Sky Sport Austria 1

22:30 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Marc Janko & Alfred Tatar

Mittwoch, 12. Mai 2021

17:30 Uhr

RZ Pellets WAC – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Swarovski Tirol – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

20:25 Uhr

FC Red Bull Salzburg – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

22:30 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experten: Andreas Herzog & Anton Pfeffer

Video-Highlights und Stimmen gibt es nach den Spielen auf skysportaustria.at.