Die Entscheidung um die Meistergruppe heute LIVE bei Sky Sport Austria!

Am Sonntag ab 16:00 Uhr mit Austria Klagenfurt – SK Rapid, TSV Hartberg – SK Sturm, Austria Wien – WSG Tirol, WAC – SCR Altach und Austria Lustenau – Blau Weiß Linz exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Die Experten am Sonntag: Sky-Experte Peter Stöger & Analyse-Experte Alfred Tatar im Einsatz

Spannung pur im Kampf um die Meistergruppe. Mit Salzburg, Sturm Graz und dem LASK sind erst drei Vereine fix für die Meistergruppe qualifiziert. Wer springt noch auf den Zug mit auf? Alle Spiele der 22. Runde der ADMIRAL Bundesliga sind live & exklusiv bei Sky Sport Austria zu sehen!

Der Showdown um die verbliebenen drei Plätze in der Meistergruppe am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntagnachmittag geht die Entscheidung um die Meistergruppe ab 16:00 Uhr in die finale Runde. Vier Teams duellieren sich noch um die letzten drei Plätze in den Top-6. Im direkten Duell um die verbleibenden Plätze stehen sich der SK Austria Klagenfurt und der SK Rapid gegenüber. Kann sich Rapid nach dem Remis gegen den Tabellenletzten in der Vorwoche in den Top-6 halten? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Der TSV Hartberg empfängt zeitgleich den Tabellenzweiten SK Sturm Graz. Im steirischen Duell möchten die Grazer mit drei Punkten weiter auf Tuchfühlung mit dem Tabellenführer Salzburg bleiben, während der TSV Hartberg im Rennen um die Meistergruppe punkten will. Das Duell sehen Sky-Zuseher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Austria Wien empfängt zum Abschluss des Grunddurchgangs die WSG Tirol. Die Wiener sind im eigenen Stadion zum Siegen verdammt, wollen sie die Chance auf die Meistergruppe wahren. Die Partie gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4.

Der WAC hat nach der Niederlage gegen Sturm Graz in der letzten Woche keine Chance mehr, in die Meistergruppe einzuziehen. Die Kärntner wollen sich aber im eigenen Stadion gegen den SCR Altach eine gute Ausgangslage für die Qualifikationsgruppe schaffen. Sky-Zuseher:innen können die Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5 verfolgen. In Vorarlberg trifft Austria Lustenau auf Blau-Weiß Linz. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6 gezeigt. Alle fünf Sonntags-Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Die 22. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 10. März 2024

16:00 Uhr:

SK Austria Klagenfurt – SK Rapid, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

TSV Egger Glas Hartberg – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FK Austria Wien – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

RZ Pellets WAC – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5

SC Austria Lustenau – FC Blau Weiß Linz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Peter Stöger

Sky Analyse-Experte: Alfred Tatar

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Beitragsbild: GEPA.