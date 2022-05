Die Entscheidung um Platz drei in der ADMIRAL Bundesliga HEUTE LIVE auf Sky

Endspurt um die internationalen Startplätze in der Meistergruppe bei WAC – SK Rapid, Austria Wien – SK Sturm und Salzburg – Austria Klagenfurt am Samstag ab 16:00 Uhr exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Sky Experte am Samstag: Marc Janko

Der letzte Spieltag der ADMIRAL Bundesliga wartet mit dem Herzschlagfinale gegen den Abstieg am Freitagabend in der Qualifikationsgruppe und dem spannenden Rennen um die Europacup-Plätze in der Meistergruppe auf. Alle Entscheidungen live & exklusiv bei Sky Sport Austria.



Wer sichert sich Platz 3? Der Endspurt um die internationalen Startplätze in der Meistergruppe am Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag entscheidet sich in der Meistergruppe wer die Plätze drei, vier und fünf belegt. Im direkten Duell treffen in der Wolfsberger Lavanttal-Arena der WAC und der SK Rapid aufeinander. Beide Teams brauchen wohl unbedingt einen Sieg, um noch den wichtigen dritten Platz belegen zu können. Die Partie wird ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Parallel ist die Wiener Austria im Heimspiel gegen Vizemeister SK Sturm gefordert. Mit einem Heimsieg können sich die Veilchen Platz drei sichern. Ob ihnen dieser gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Zudem empfängt Meister Salzburg Peter Pacult und Austria Klagenfurt. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 gezeigt. Überdies sind die drei abschließenden Matches der Meistergruppe in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die 32. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 21. Mai 2022

16:00 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FK Austria Wien – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Marc Janko

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA