Die erste Etappe Richtung Europa: Das Europacup-Playoff-Halbfinale zwischen dem TSV Hartberg und Austria Wien am Pfingstmontag live & exklusiv bei Sky

Wer sichert sich den letzten internationalen Startplatz? Im Europacup-Playoff der Tipico Bundesliga kämpfen Austria Wien, der TSV Hartberg sowie der WAC ums internationale Geschäft. Sky zeigt alle drei Europacup-Playoff-Matches live & exklusiv.

Am Pfingstmontag stehen sich der TSV Hartberg und Austria Wien in einem Entscheidungsspiel gegenüber. Das Europacup-Playoff-Halbfinale wird im Cup-Modus ausgetragen, also mit möglicher Verlängerung bzw. Elfmeterschießen. Bereits im letzten Jahr trafen die beiden Teams im Playoff aufeinander. Im Finale jubelten am Ende die Hartberger über das letzte Europacup-Ticket. Gelingt der Austria die Revanche oder setzen sich die Oststeirer erneut durch? Die Antwort gibt es ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Das Europacup-Playoff-Halbfinale live & exklusiv auf Sky

Montag, 24. Mai 2021

16:30 Uhr

TSV Prolactal Hartberg – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Alfred Tatar

Bild: GEPA