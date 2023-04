Die Erstrundenspiele von Dominic Thiem und Jurij Rodionov beim ATP Masters in Madrid am Donnerstag live & exklusiv

Dominic Thiems Auftaktspiel gegen Kyle Edmund am morgigen Donnerstag ab 11:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Im Anschluss das Erstrundenspiel von Jurij Rodionov gegen Zhizhen Zhang im zweiten Spiel nach 11:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Sky berichtet täglich live aus Madrid

Wien, 26. April 2023 – Tennis-Fans dürfen sich morgen auf Dominic Thiems Auftaktspiel beim ATP Masters in Madrid freuen. Der Lichtenwörther, der dank einer Wildcard bei den Mutua Open aufschlägt, trifft in der ersten Runde auf Kyle Edmund. Der Brite kämpft nach langer Verletzungspause um seinen ersten Sieg im Kalenderjahr 2023. Kann Dominic Thiem das Erstrundenspiel gewinnen und die zweite Runde beim vierten Masters des Jahres erreichen? Die Antwort gibt es am morgigen Donnerstag ab 11:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Im Anschluss ist auch der zweite österreichische Teilnehmer im Einsatz. Jurij Rodionov bestreitet nach überstandener Qualifikation sein morgiges Erstrundenspiel gegen Zhizhen Zhang. Rodionov, derzeit die Nummer 119 der Welt, gibt im Duell mit dem Chinesen Zhang sein Debüt in einem Hauptbewerb eines Masters Turniers. Ob der 23-jährige Österreicher in die zweite Runde in Madrid einziehen kann, ist in der zweiten Partie nach 11:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Sky berichtet live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky 2023 auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt das Grand Slam Turnier in Wimbledon live & exklusiv.

Artikelbild: Imago