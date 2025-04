Die Europa League und die Conference League live auf Sky

Der UEFA Superdonnerstag mit der Europa League und der Conference League live auf Sky Sport Austria

Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur am Donnerstag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Außerdem am Donnerstag in der UEFA Europa League die Spiele Manchester United – Olympique Lyon, Lazio – Bodø/Glimt und Athletic Bilbao – Glasgow Rangers

In der UEFA Conference League die Duelle FC Chelsea – Legia Warschau, AC Fiorentina – NK Celje und Jagiellonia – Betis Sevilla

Johannes Brandl moderiert ab 18:30 Uhr den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Julian Baumgartlinger analysiert die Spielzüge der Top-Teams

Streame 7 der 8 Viertelfinal-Rückspiele mit Sky X live!

Die Hinspiele sind gespielt und die alles entscheidende Rückrunde steht an. Für Tottenham, Eintracht Frankfurt, Manchester United und Olympique Lyon ist noch alles möglich, während Lazio eine Aufholjagd gegen Bodø/Glimt benötigt. Mit Sky sehen Fans insgesamt 7 von 8 Viertelfinal-Rückspielen live.

Der UEFA Super Donnerstag mit 7 der 8 Viertelfinal-Rückspiele in der UEFA Europa League und der UEFA Conference League live bei Sky

Sky Anchor Johannes Brandl stimmt die Zuseher:innen am Donnerstag ab 18:30 Uhr auf die spannungsgeladenen Begegnungen ein. Sky Experte Julian Baumgartlinger versorgt die Fans mit fundierten Analysen.

Nach dem 1:1 in der Hinrunde zwischen Tottenham und Eintracht Frankfurt ist für beide Klubs noch alles möglich. Im Rückspiel empfangen die Frankfurter das Team von Ange Postecoglou zum entscheidenden Duell um den Aufstieg. Welche Mannschaft kann sich durchsetzen und für wen ist die Reise zu Ende? Die Antwort auf diese Frage gibt es live auf Sky Sport Austria 2.

Ebenfalls noch alles offen ist zwischen Manchester United und Olympique Lyon, die sich mit 2:2 getrennt haben. Im Old Trafford wollen die Red Devils die Franzosen aus dem Wettbewerb werfen und sich für das Halbfinale qualifizieren, um ihre durchwachsene Saison zu retten. Dieses Match wird live auf Sky Sport Austria 3 gezeigt.

Eine Überraschung hingegen gelang Bodø/Glimt gegen Lazio. Die Norweger konnten Lazio mit 2:0 bezwingen, was den Erstplatzierten der Ligaphase im kommenden Spiel gewaltig unter Druck setzt. Gibt es eine Aufholjagd der Italiener oder gelingt Bodø/Glimt die Sensation? Sky Seher:innen sehen dieses Duell live auf Sky Sport Austria 5.

Chelsea könnte auf Rapid treffen

In der UEFA Conference League konnte der FC Chelsea im Hinspiel seiner Favoritenrolle gerecht werden und bezwang Legia Warschau mit 3:0. Nun empfängt die Elf von Enzo Maresca die Polen an der Stamford Bridge, wo sie den Einzug ins Halbfinale perfekt machen will. Dort könnte der SK Rapid warten. Sollten sich die Hütteldorfer gegen Djurgarden durchsetzten (Hinspiel 1:0), würde man auf die Londoner treffen. Das Spiel zwischen Chelsea und Legia sehen Fans live auf Sky Sport Austria 6.

Am Donnerstag sehen Sky Kund:innen außerdem um 18:45 Uhr die Partien AC Fiorentina – NK Celje und Jagiellonia – Betis Sevilla. Um 21:00 Uhr läuft zudem die Partie Athletic Bilbao – Glasgow Rangers bei Sky. Sky Seher:innen können sich außerdem ab 18:30 Uhr auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Die UEFA Europa League & UEFA Conference League live bei Sky Sport Austria

Der UEFA Super Donnerstag

18:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

18:45 Uhr

AC Fiorentina – NK Celje live auf Sky Sport Austria 7

Jagiellonia – Betis Sevilla live auf Sky Sport Austria 8

20:00 Uhr

Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Manchester United – Olympique Lyon live auf Sky Sport Austria 3

Athletic Bilbao – Glasgow Rangers live auf Sky Sport Austria 4

Lazio Rom – Bodø/Glimt live auf Sky Sport Austria 5

FC Chelsea – Legia Warschau live auf Sky Sport Austria 6

Moderation: Johannes Brandl

Sky-Experte: Julian Baumgartlinger

Bild: Imago