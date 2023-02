Die Formel 1 ist zurück: die Testfahrten in Bahrain ab Donnerstag live und die große Saisonvorschau am Sonntag bei Sky

Sky Sport F1 berichtet von Donnerstag bis Samstag täglich knapp 10 Stunden live von den Testfahrten in Bahrain

Sascha Roos und Olivier Zwartyes kommentieren das Geschehen an allen drei Tagen, Sandra Baumgartner und Peter Hardenacke berichten live von vor Ort

Neben den Sky Experten Ralf Schumacher und Timo Glock sind unter anderem Sophia Flörsch, Norbert Haug, Jost Capito, David Schumacher und Lirim Zendeli zu Gast

Die Erstausstrahlung der Dokumentation „Vettel – more than a Champion“ am Samstag ab 17:30 Uhr auf Sky Sport F1

„Die große Saisonvorschau“ am Sonntag ab 16:00 Uhr auf Sky Sport News

Wien, 22. Februar 2023 – Eine Woche vor dem ersten Grand Prix der neuen Saison meldet sich die Formel 1 zurück. Von Donnerstag bis Samstag wird Sky Sport F1 täglich ab 8:00 Uhr jeweils knapp zehn Stunden live von den Testfahrten in Bahrain berichten.





Zwischen den jeweils rund vierstündigen Vor- und Nachmittagssessions wird Sky an allen drei Tagen ab 12:15 Uhr auch die Pressekonferenzen der Fahrer und Teamchefs live übertragen. Die Kommentatoren Sascha Roos und Olivier Zwartyes führen im Wechsel durch die drei Tage und erhalten dabei neben den Sky Experten Ralf Schumacher und Timo Glock Unterstützung von zahlreichen Gästen. Unter anderem werden Norbert Haug, Jost Capito, David Schumacher und Lirim Zendeli live zugeschaltet werden, Rennfahrerin Sophia Flörsch wird am Samstag zu Besuch bei Sky sein.



Sandra Baumgartner und Peter Hardenacke berichten live aus Bahrain und gehen an der Rennstrecke auf Stimmenfang.



Über die knapp 30 Stunden Live-Berichterstattung hinaus dürfen sich Fans der Königsklasse des Motorsports auf weitere Highlights freuen. Direkt im Anschluss an den letzten Tag der Tests zeigt Sky am Samstag um 17:30 Uhr die Erstausstrahlung der Dokumentation „Vettel – more than a Champion“ über die Karriere des nach der vergangenen Saison zurückgetretenen Vierfach-Weltmeisters.



„Die große Saisonvorschau“ am Sonntag um 16:00 Uhr auf Sky Sport News rundet die Rückkehr der Formel 1 bei Sky ab. Die einstündige Sondersendung gibt eine Woche vor dem ersten Rennen in Bahrain einen Ausblick auf die bevorstehende Saison 2023.



Die Testfahrten in Bahrain und alles zum Start der Formel 1 bei Sky:



Donnerstag:

8:00 – 12:15 Uhr: 1. Tag der Testfahrten in Bahrain (Vormittag) auf Sky Sport F1

12:15 – 12:45 Uhr: Pressekonferenz Fahrer auf Sky Sport F1

12:45 – 13:15 Uhr: Pressekonferenz Teamchefs auf Sky Sport F1

13:15 – 17:30 Uhr: 1. Tag der Testfahrten in Bahrain (Nachmittag) auf Sky Sport F1



Freitag:

8:00 – 12:15 Uhr: 2. Tag der Testfahrten in Bahrain (Vormittag) auf Sky Sport F1

12:15 – 12:45 Uhr: Pressekonferenz Fahrer auf Sky Sport F1

12:45 – 13:15 Uhr: Pressekonferenz Teamchefs auf Sky Sport F1

13:15 – 17:30 Uhr: 2. Tag der Testfahrten in Bahrain (Nachmittag) auf Sky Sport F1



Samstag:

8:00 – 12:15 Uhr: 3. Tag der Testfahrten in Bahrain (Vormittag) auf Sky Sport F1

12:15 – 12:45 Uhr: Pressekonferenz Fahrer auf Sky Sport F1

12:45 – 13:15 Uhr: Pressekonferenz Teamchefs auf Sky Sport F1

13:15 – 17:30 Uhr: 3. Tag der Testfahrten in Bahrain (Nachmittag) auf Sky Sport F1



17:30 – 18:30 Uhr: „Vettel – more than a Champion“ auf Sky Sport F1



Sonntag:

16:00 – 17:00 Uhr: „Die große Saisonvorschau“ auf Sky Sport News

Artikelbild: Imago