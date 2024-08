Die Formel 1 mit dem Großen Preis der Niederlande samt Sky Next Generation live bei Sky

Vorberichte am Sonntag ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport F1

Sky Next Generation ab 14:15 Uhr auf Sky Sport Top Event: Kids-Reporter Luis (12) und Tamira (14) kommentieren gemeinsam mit Frank Buschmann und Formel 3-Fahrer Tim Tramnitz – Felix (11) berichtet live von der Strecke

Das Sky Sport F1 Team am Wochenende im Einsatz: Sky Experte Ralf Schumacher, Kommentator Sascha Roos, Reporterin Sandra Baumgartner und Moderator Peter Hardenacke

Darüber hinaus: Die F1 Academy und der Porsche Supercup am Wochenende live auf Sky Sport F1

Für ein besonderes Rennerlebnis: Der Sonntag in UHD/HDR, zahlreiche innovative Funktionen wie On-Board-Kameras, „Pitlane Channel“, „Data Channel“, „Driver Tracker“ und „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion.

Die Königsklasse des Motorsports ist aus der Sommerpause zurück und Weltmeister Max Verstappen darf sich auf sein Heimspiel im niederländischen Zandvoort freuen, schließlich ist der Küstenort westlich von Amsterdam für seine euphorischen und lautstarken Fans bekannt. Gepaart mit der durch schnelle und scharfe Kurven geprägten Rennstrecke ist somit für reichlich Spektakel auf dem direkt an der Nordsee und inmitten der Dünen gelegenen Circuit Park Zandvoort gesorgt.

Zumal die Formel 1 weiterhin sehr spannend bleibt. Zwar führt Verstappen die Fahrerwertung derweil noch an, Lando Norris, dessen Teamkollege Oscar Piastri sowie Charles Leclerc üben jedoch gewaltig Druck auf Red Bull aus. Zudem fuhr zuletzt Mercedes-Pilot Lewis Hamilton in Spa seinen zweiten Sieg innerhalb von drei Rennen ein.

Ab Donnerstag ist Sky mit „Warm Up – Das Motorsport Spezial“ live dabei. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfreunde alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Moderator Peter Hardenacke stimmt die Zuschauer:innen gemeinsam mit Sky Experte Ralf Schumacher auf das Rennen ein, der zudem mit Sascha Roos alle Sessions in Zandvoort live kommentiert. Reporterin Sandra Baumgartner fängt die Stimmen an der Strecke ein. Zusätzlich wird das Rennen außerdem in UHD/HDR angeboten.

Sky Next Generation mit Felix, Luis und Tamira auf Sky Sport Top Event

Darüber hinaus sind beim Start der zweiten Saisonhälfte die Kids Reporter Felix (11), Luis (12) und Tamira (14) dabei. Die Nachwuchsreporter werden ganz nah dran sein – an Fahrern, Teams sowie dem gesamten Formel 1 Zirkus – besondere Eindrücke übermitteln und Fragen stellen, die sonst keiner stellt. Das Rennen kommentieren Tamira und Luis an der Seite von Frank Buschmann und Formel 3-Fahrer Tim Tramnitz. Felix wird live von der Strecke in Zandvoort berichten. Die einzigartige Livesport-Übertragung speziell für Kinder und Familien beginnt am Sonntag um 14:15 Uhr auf Sky Sport Top Event.

Sendeplan für den Großen Preis der Niederlande auf Sky Sport F1:

Donnerstag, 22.8.:

16:30 – 16:45 Uhr: „Warm Up – das Motorsport Spezial“ auf Sky Sport News

19:15 – 20:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Fahrer

Freitag, 23.8.:

10:10 – 11:00 Uhr: F1 Academy – 1. Freies Training

12:15 – 14:00 Uhr: Formel 1 – 1. Freies Training

14:30 – 15:30 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Teamchefs

15:45 – 17:30 Uhr: Formel 1 – 2. Freies Training

17:30 – 18:20 Uhr: F1 Academy – 2. Freies Training

Samstag, 24.8.:

10:15 – 10:55 Uhr: F1 Academy – Qualifying

11:15 – 13:00 Uhr: Formel 1 – 3. Freies Training

14:30 – 16:30 Uhr: Formel 1 – Qualifying

16:30 – 17:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Qualifying

17:00 – 17:50 Uhr: F1 Academy – 1. Rennen

Sonntag, 25.8.:

10:35 – 11:25 Uhr: F1 Academy – 2. Rennen

11:50 – 12:40 Uhr: Porsche Mobil 1 Supercup – Rennen

13:30 – 14:55 Uhr: Formel 1 – Vorberichte

14:55 – 16:45 Uhr: Formel 1 – Rennen

16:45 – 17:30 Uhr: Formel 1 – Analysen & Interviews

17:30 – 18:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz

Sky Next Generation:

14:15 – 14:55 Uhr: Formel 1 – Sky Next Generation: Vorberichte auf Sky Sport Top Event

14:55 – 17:00 Uhr: Formel 1 – Sky Next Generation: Rennen auf Sky Sport Top Event

