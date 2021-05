Die Free-to-Air Formate zum Saisonabschluss bereits am Sonntag auf Sky: „Talk & Tore“ mit den Kabarettisten Gernot Kulis, Alex Kristan & Sky Experten Andreas Herzog

Der Talkklassiker „Talk & Tore” bereits am Sonntag ab 20:15 Uhr

Los geht es ab 18:00 Uhr mit “Dein Verein” u.a. mit Klaus Schmidt, Werner Grabherr und Benjamin Pranter

“Die Abstauber” wirbeln am 19:30 Uhr den Spieltag auf und begrüßen in der Rubrik “Ruf mich an” VfB-Torjäger Sasa Kalajdzic

„Talk & Tore“ sowie „Dein Verein“ und „Die Abstauber“ sind frei empfangbar für alle Fußballfans in Österreich zu sehen

Wien, 21. Mai 2021 – An diesem Wochenende steht der letzte Spieltag der diesjährigen Bundesliga-Saison an. Sowohl in der Qualifikationsrunde am heutigen Freitag als auch in der Meisterrunde am Samstag wird live & exklusiv auf Sky noch um die Europacup-Plätze gefightet. Bereits am Sonntag lässt Martin Konrad bei “Talk & Tore” mit einem Rückblick der “etwas anderen Art” die ereignisreiche Saison Revue passieren. Zu Gast sind die Kabarettisten Gernot Kulis und Alex Kristan, die zusammen mit Sky Experten Andreas Herzog die Zuseher mit punktierten Analysen, aber vor allem mit viel Schmäh das Geschehen in der Tipico Bundesliga aufarbeiten.

Außerdem dürfen sich Sportinteressierte auf Sky auf eine unterhaltsame Ausgabe von “Die Abstauber” sowie informative Beiträge bei “Dein Verein” freuen. Wie gewohnt kommen nicht nur Sky Seher in den Genuss der informativen und unterhaltsamen Sendungen. Auch Fußballfans, die noch kein Sky Abo haben, können „Talk & Tore” „Dein Verein“ und „Die Abstauber“ frei empfangbar verfolgen.

Sonntagabend empfängt Moderator Martin Konrad um 20:15 Uhr folgende Gäste:

Gernot Kulis, Comedian und Kabarettist

Alex Kristan, Kabarettist und Stimmenimitator

Andreas Herzog, Sky Experte

Unter dem Hashtag #SkyTuT können sich die Zuseherinnen und Zuseher live in die Diskussion einklinken und ab sofort ihre Fragen an die Talk-Runde richten.



Die Zuseher von “Dein Verein” dürfen sich in der 32. Runde u.a. auf folgende Gäste im Studio oder in der Telefon-Schalte freuen:

Klaus Schmidt, Trainer FC Flyeralarm Admira

Trainer FC Flyeralarm Admira Werner Grabherr, designierter sportlicher Leiter CASHPOINT SCR Altach

designierter sportlicher Leiter CASHPOINT SCR Altach Benjamin Pranter, Spieler WSG Swarovski Tirol

“Dein Verein” mit neuen, spannenden Rubriken

Wie gewohnt bietet „Dein Verein” exklusive Einblicke in das Innenleben der zwölf Bundesliga-Klubs. Zudem wartet “Dein Verein“ mit neuen, spannenden Rubriken auf. Bei „Ana von uns“ geben Vereinslegenden ihre schönsten Geschichten zum Besten.

Jeder der zwölf Klubs der Tipico Bundesliga hat eine eigene Ausgabe von “Dein Verein“. Die ersten sechs Folgen werden von 18:00 bis 19:30 Uhr ausgestrahlt, die anderen sechs von 21:30 bis 23:00 Uhr.

18:00: FC Red Bull Salzburg

18:15: spusu SKN St. Pölten

18:30: SK Puntigamer Sturm Graz

18:45: SK Rapid Wien

19:00: LASK

19:15: FK Austria Wien

21:30: FC Flyeralarm Admira

21:45: CASHPOINT SCR Altach

22:00: RZ Pellets WAC

22:15: TSV Prolactal Hartberg

22:30: SV Guntamatic Ried

22:45: WSG Swarovski Tirol

Ausführliches Informationsmaterial zu den jeweiligen Vereinen ist unter skysportaustria.at/deinverein/ zu finden.



„Die Abstauber” sind noch interaktiver

Der unkonventionelle Bundesliga-Talk wirbelt wieder ordentlich Staub auf. Die Abstauber begrüßen in der Rubrik „Ruf mich an” VfB-Torjäger Sasa Kalajdzic. Außerdem holen sich die Abstauber in dieser Saison noch mehr Unterstützung von den Fußballfans vor den Bildschirmen. Konnten sich Seher in der Vergangenheit bei der bereits sehr beliebten Photoshop-Challenge an der Sendung beteiligen, laden die Abstauber in dieser Saison die Fans noch mehr dazu ein, mit den Hosts zu interagieren. Jeder kann Teil der Sendung werden!

Das Abstauber Line-Up am Sonntag:

Andreas Födinger

Florian Prokopetz

Holger Hörtnagl

Modarator Johannes Brandl begrüßt ab 19:30 Uhr die Zuseher.

In dem innovativen Diskussions-Format diskutieren wöchentlich drei Abstauber über die wichtigsten Ereignisse auf und neben dem Rasen. Neben den Sky Moderatoren Johannes Brandl und Johannes Hofer sind Florian Prokopetz, Jean-Claude Mpassy, Andreas Födinger, Lukas Traxler, Holger Hörtnagl, Martin Grath und Maximilian Ratzenböck Teil des Teams. In “Die Abstauber‘‘ können Fans durch ihre Social Media Aktivitäten Teil der Sendung werden. “Die Abstauber” sind frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1 und zusätzlich im Stream auf dem Facebook und YouTube Kanal von Sky Sport Austria sowie www.dieabstauber.at.



