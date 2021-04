Die Golfelite zu Gast in Österreich: Die Austrian Golf Open in Atzenbrugg mit Matthias Schwab ab Donnerstag live auf Sky

Die European Tour macht Halt in Österreich: Sky berichtet von Donnerstag bis Sonntag insgesamt 12 Stunden live von den Austrian Golf Open

Neben dem österreichischen Hoffnungsträger Matthias Schwab schlagen u.a. die Golfstars Martin Kaymer, Nicolas Colsaerts und Joost Luiten im Diamond Country Club in Atzenbrugg ab

Sky überträgt neben den Turnieren der European Tour und der PGA-Tour alle vier Majors inklusive des Masters in Augusta sowie den Ryder Cup

Wien, 13. April 2021 – Die European Tour macht ab Donnerstag Halt in Österreich! Die Austrian Golf Open sind kurzfristig anstatt des Portugal Masters in den European Tour-Kalender aufgenommen worden. Das mit insgesamt einer Millionen Euro dotierte Turnier im Diamond Country Club in Atzenbrugg ist das Highlight im österreichischen Golf-Jahr. Sky Sport Austria überträgt von Donnerstag bis Sonntag insgesamt 12 Stunden live von den Austrian Golf Open.

Im niederösterreichischen Tullnerfeld geht Matthias Schwab als österreichischer Hoffnungsträger an den Start. Die Sky Seher dürfen sich freuen, denn die Austrian Golf Open können dieses Jahr mit dem wohl stärksten Starterfeld seit langer Zeit aufwarten. Neben dem zweifachen Major-Sieger Martin Kaymer geben sich u.a. auch die Ex-Atzenbrugg Champions Chris Wood, Nicolas Colsaerts und Joost Luiten die Ehre.

Sky – die erste Adresse für Golf-Fans

Sky bleibt auch in Zukunft die erste Adresse für alle Golf Fans in Österreich. Wenn die besten Profigolfer der Welt um die wichtigsten Titel kämpfen, wird Sky auch in den kommenden Jahren live und exklusiv übertragen, darunter unter anderem die Majors inklusive des Masters in Augusta sowie der prestigeträchtige Ryder Cup, der 2021 wieder auf dem Programm steht.

Die Austrian Golf Open in Atzenbrugg live bei Sky:

Donnerstag:

15:30 Uhr: 1. Tag live auf Sky Sport Austria 1

Freitag:

15:30 Uhr: 2. Tag live auf Sky Sport Austria 1

Samstag:

15:00 Uhr: 3. Tag live auf Sky Sport 14

Sonntag:

15:00 Uhr: 4. Tag live auf Sky Sport Austria 4