„Die Jungs wissen, dass die Uhr tickt“: Schopp kritisiert individuelle Fehler

Der TSV Hartberg unterliegt bei Austria Wien mit 0:3 und bleibt nach der 13. Liga-Saisonniederlage im hinteren Tabellenbereich. Trainer Markus Schopp bemängelte nach der Pleite vor allem individuelle Fehler seiner Spieler.

Für den TSV-Betreuer ist es bezeichnend „dass wir uns in den Spielen die Tore meistens selbst machen. Alle drei Gegentore müssen wir heute auf unsere Kappe nehmen.“ Schopp kündigt eine genaue Aufarbeitung der Fehler an und deutet auch Änderungen für die künftigen Spiele an: „Ich glaube, dass das einfach individuelle Fehler sind, die uns momentan das Genick brechen. Aber die Jungs wissen, dass die Uhr tickt und sie wissen genau, dass wir hinschauen müssen, wer an den Fehlern beteiligt ist.“

Trotz des guten Willens seiner Mannschaft müsse man in entscheidenden Momenten besser agieren: „Wir bringen uns um die Arbeit, indem wir einfach mit unnötigen Fehlern in ganz unnötigen Momenten den Gegner stärken.“

