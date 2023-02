Zusammen mit der Fachzeitschrift Kicker präsentiert Sky Sport in der Saison 2022/2023 nach jedem Spieltag die „Kicker Elf des Tages“. Und das sind die Top-Spieler des 22. Spieltags.

An diesem Spieltag feiert Bayern-Urgestein Thomas Müller seine Saison-Premiere in der Auswahl, neben ihm schaffen es mit Benjamin Pavard und Kingsley Coman zwei weitere Münchner in die Auswahl. Leipzig-Legionär Konrad Laimer steht erstmals in dieser Saison in der „Kicker Elf des Tages“.

(skysport.de) / Bild: Imago