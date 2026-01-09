Die LIV Golf League und Asian Tour ab sofort bei Österreichs Golfanbieter Nummer 1

Alle Turniere der LIV Golf League und die wichtigsten Turniere der Asian Tour ab 2026 auf Sky Sport – insgesamt knapp 600 Stunden Weltklasse-Golf pro Jahr live

Bryson DeChambeau, Jon Rahm, Tyrrell Hatton, Dustin Johnson, Phil Mickelson, Joaquin Niemann und viele weitere der besten Spieler der Welt ab sofort wieder regelmäßig live auf Sky Sport Golf

Michael Radelsberger: „Mit den langfristigen Exklusiv-Rechten an allen vier Majors der Männer, den Rechten an allen wichtigen Events der Damen sowie ab sofort der LIV Golf League und Asian Tour ist Sky Sport Golf auch in Zukunft die erste Adresse für alle Golffans in Österreich“

Die Vereinbarung beinhaltet die Übertragung über sämtliche Verbreitungswege in Österreich, Deutschland und der Schweiz

„LIV Golf Promotions 2026“ bereits diesen Freitag bis Sonntag, täglich von 16:00 bis 21:00 Uhr live – mit dem Österreicher Matthias Schwab sowie den deutschen Profis Dominic Foos, Max Kieffer und Max Rottluff

Sky hat sich umfangreiche Live-Rechte an der LIV Golf League und der Asian Tour gesichert, die sämtliche Verbreitungswege in Österreich, Deutschland und der Schweiz umfassen. Im Rahmen der Vereinbarungen wird Sky Sport ab 2026 alle Turniere der LIV Golf League sowie die wichtigsten Turniere der Asian Tour live übertragen – insgesamt mindestens 30 Events und knapp 600 Stunden pro Jahr live.

Michael Radelsberger, Geschäftsführer von Sky Österreich: „Mit den langfristigen Exklusiv-Rechten an allen vier Majors der Männer, den Rechten an den fünf Majors und allen wichtigen Events der Damen sowie ab sofort der LIV Golf League und Asian Tour ist Sky Sport Golf auch in Zukunft die erste Adresse für alle Golffans in Österreich. Der globale Spielplan von LIV Golf und das einzigartige Team- und Einzelwettbewerbsformat bieten Fans Zugang zu einigen der größten Golfstars und großartigen Veranstaltungsorten. Unsere Kunden dürfen sich auf innovativ produzierte Golf-Events und viele der aufregendsten und besten Spieler der Welt freuen.“

Örjan Olsson, SVP, International Media Rights at LIV Golf: „Die Partnerschaft mit Sky Deutschland spiegelt unser kontinuierliches Bestreben wider, die Reichweite von LIV Golf zu vergrößern und steht im Einklang mit dem umfassenden Engagement von Sky Sport, erstklassige Golfberichterstattung zu liefern und Fans in der gesamten Region Zugang zu Weltklasse-Spielern und vielen der aufregendsten Nachwuchstalente des Sports zu bieten. Die Zusammenarbeit mit einem der weltweit führenden Golf-Übertragungspartner unterstreicht unser gemeinsames Ziel, den Sport weiterzuentwickeln und neue Zielgruppen zu erreichen. Die Zuschauer können sich auf dynamisches Storytelling, hochkarätigen Wettbewerb und eine frische, anspruchsvolle Art Golf zu erleben freuen.“

Spielplan 2026:

Die globale Golf-Liga LIV Golf wird in der Saison 2026 insgesamt 14 Turniere in zehn Ländern und auf fünf Kontinenten veranstalten. Der derzeitige Stand sieht folgende Termine vor:

4. bis 7. Februar – ROSHN Group LIV Golf Riyadh, Riyadh Golf Club, Saudi Arabia

12. bis 15. Februar – LIV Golf Adelaide, The Grange Golf Club, Australia

5. bis 8. März – HSBC LIV Golf Hong Kong, Hong Kong Golf Club at Fanling, Hong Kong

12. bis 15. März – LIV Golf Singapore, Sentosa Golf Club, Singapore

19. bis 22. März – LIV Golf South Africa, Steyn City, South Africa

16. bis 19. April – LIV Golf Mexico City, Club de Golf Chapultepec, Mexico

7. bis 10. Mai – LIV Golf Virginia presented by Maaden, Trump National DC, USA

4. bis 7. Juni – LIV Golf Andalucia, Real Club Valderrama, Spain

25. bis 28. Juni – LIV Golf Louisiana, Bayou Oaks at City Park, USA

23. bis 26. Juli – LIV Golf UK by JCB, JCB Golf and Country Club, Great Britain

20. bis 23. August – LIV Golf Indianapolis, The Club at Chatham Hills, USA

27. bis 30. August – Aramco LIV Golf Michigan, The Cardinal at Saint John’s, USA

Die Partnerschaft beginnt bereits am heutigen Freitag mit der Live-Übertragung des Qualifying-Events „LIV Golf Promotions 2026“ auf der Black Diamond Ranch in Florida, bei dem ein internationales Teilnehmerfeld um drei begehrte Wildcard-Plätze für die Saison der LIV Golf League 2026 kämpft. An den Start gehen unter anderem die deutschen Profis Dominic Foos, Max Kieffer und Max Rottluff sowie der Österreicher Matthias Schwab. Sky Sport Golf überträgt täglich von 16:00 bis 21:00 Uhr live.

LIV Golf – die Stars, der Modus

Dank der neuen Rechtevereinbarung können Golffans regelmäßig ein erstklassiges internationales Teilnehmerfeld mit zahlreichen der besten Spieler der Welt live erleben, darunter die Ryder-Cup-Stars Bryson DeChambeau, Jon Rahm und Tyrrell Hatton sowie die Masters-Champions Sergio Garcia, Dustin Johnson, Patrick Reed und Phil Mickelson. Die Liga präsentiert außerdem eine aufstrebende Generation aufregender Talente wie Joaquin Niemann, Tom McKibbin, David Puig, Josele Ballester und Caleb Surratt. Mit Matthias Schwab spielt derzeit auch ein Österreicher um einen Platz in der LIV Golf League.

Die LIV Golf League verbindet Einzel- und Mannschaftswettbewerbe und schafft so spannende Geschichten, in denen die Spieler während der Turniere und der gesamten Saison nicht nur um persönliche Siege, sondern gleichzeitig für den Erfolg ihrer Mannschaft kämpfen. Dreizehn Teams treten in vier Runden und 72 Löchern gegeneinander an – immer im für die Liga typischen Kanonenstart, bei dem alle Spieler auf dem gesamten Kurs gleichzeitig und nicht klassisch nacheinander in den jeweiligen Turniertag starten. Dieses Format bietet größtmögliches Tempo und Dynamik und den Fans ein kurzweiliges Fernseherlebnis mit deutlich mehr Live-Action und rund 40 Prozent mehr Schlägen innerhalb der vier- bis fünfstündigen Zeitfenster als klassische Golfübertragungen.

Durch eine einzigartige und äußerst wettbewerbsorientierte Auf- und Abstiegsstruktur, die während der gesamten Saison eine besondere Intensität sowohl bei den Einzel- als auch bei den Mannschaftswettbewerben erzeugt, sorgt die LIV Golf League für zusätzliche Spannung.

Die Asian Tour

Dieser Weg wird von der Asian Tour durch ihre International Series unterstützt – eine Reihe von globalen Elite-Events, die einen Weg in die LIV Golf League bieten. Auf diesen Asian Tour-Events mit Weltklasse-Teilnehmerfeldern haben die Spieler die Möglichkeit, sich begehrte Plätze in der LIV Golf zu sichern, wodurch eine klare, leistungsorientierte Verbindung zwischen dem internationalen Wettbewerb und der globalen Golf-Liga hergestellt wird. Auf der Asian Tour, der größten Profi-Tour des asiatischen Kontinents, geht es darüber hinaus um Punkte für die offizielle Weltrangliste, aber auch um Startplätze für das Masters und The Open.

Sky Sport – Österreichs Golfanbieter Nummer 1

Mit der LIV Golf League und die Asian Tour sowie insgesamt über 1.000 Stunden Live-Berichterstattung pro Jahr zeigt Sky Sport seinen Kunden auch in Zukunft das beste Golfangebot in Österreich. Mit den vier Majors der Männer überträgt Sky Sport die größten Turniere der Welt langfristig live und exklusiv. Mit den US Senior Open, der Senior PGA Championship und der ISPS Handa Open sind auch die drei wichtigsten Senior-Majors Bestandteil des Angebots. Darüber hinaus zeigt Sky Sport 2026 mit dem Solheim Cup, allen fünf Majors der Damen, der Ladies PGA Tour und der Ladies European Tour alle wichtigen Turniere der Damen. Die Tomorrow Golf League mit Tiger Woods und Rory McIlroy stärkt das Golfangebot auf Sky Sport.