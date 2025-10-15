Die Lostöpfe für die WM 2026 im Überblick

Einige Favoriten aus Europa brauchen noch Punkte, Italien wahrscheinlich sogar den Umweg über die Play-offs: Obwohl die FIFA-Weltmeisterschaft 2026™ erstmals mit 48 Teams ausgetragen wird, haben einige Teams in der Qualifikation so ihre Sorgen. Insgesamt 28 Nationen sind bereits für die Mega-WM in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert, darunter die Außenseiter aus Jordanien, Usbekistan und Kap Verde.

Bereits im November wird die Qualifikation fortgesetzt. England machte das WM-Ticket als bisher einziges Team aus Europa bereits perfekt. Vize-Weltmeister Frankreich, Europameister Spanien, Portugal und Norwegen befinden sich auf dem besten Weg zur direkten Qualifikation. Auch für Österreich, die Schweiz, die Niederlande, Kroatien, Belgien und Deutschland sieht es sehr bis ziemlich gut aus. Eng dürfte es zwischen Dänemark und Schottland werden. Beide Nationen sind mit bisher zehn Punkten gleichauf und treffen am 18. November in Glasgow aufeinander. In Gruppe I wird Italien gegen die bisher makellosen Norweger wohl das Nachsehen haben.

Während in Südamerika die üblichen Verdächtigen bereits durch sind, wird es in Nord- und Mittelamerika noch spannend. In Abwesenheit der drei qualifizierten Gastgeber haben einige kleinere Nationen die Chance auf ein Ticket. In Gruppe A führt nach vier Spieltagen Suriname, in Gruppe B liegt derzeit Jamaika (9) vor Curaçao (8). Honduras (8), Costa Rica (6) und Haiti (5) kämpfen in Gruppe C um Platz eins.

Alle Infos zur Auslosung der WM 2026

Mit der Auslosung der Gruppenphase nimmt das Turnier weiter Form an. Diese findet am 5. Dezember im Kennedy Center in Washington D.C. um 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr MESZ) statt. Dabei werden die qualifizierten Nationen auf insgesamt zwölf Gruppen a vier Teams verteilt. Erstmals nehmen damit 48 Mannschaften an einer WM teil (zuvor 32). Die Zahl der Spiele steigt demnach von 64 auf 104.

Die Auslosung folgt einem klaren Ablauf: Die qualifizierten Teams werden gemäß ihrer FIFA-Weltranglistenpositionen in vier Lostöpfe eingeteilt. Die Gastgebernationen sind automatisch in Topf 1 gesetzt und erhalten jeweils den ersten Platz in ihrer Gruppe. Anschließend werden die restlichen Nationen zugelost. Dabei werden geografische und sportliche Kriterien berücksichtigt, um eine ausgeglichene Gruppenverteilung zu gewährleisten.

