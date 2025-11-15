Die Lostöpfe für die WM-Auslosung 2026 im Überblick

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026™ in den USA, Kanada und Mexiko rückt immer näher. Während das ÖFB-Team den Platz beim Endturnier noch nicht sicher fixiert hat, sind 30 andere Nationen bereits qualifiziert.

England hat als erstes Team in Europa sein Ticket gelöst, Frankreich und Kroatien konnten mittlerweile nachziehen. In Südamerika ist die Quali bereits abgeschlossen. Der amtierende Weltmeister Argentinien setzte sich als Gruppenerster souverän durch, die WM-Stammgäste aus Brasilien und Uruguay sind im kommenden Sommer ebenfalls dabei.

Aufgrund der Vorgaben bei der Gruppenzuteilung kennt eine Reihe der qualifizierten Nationalmannschaften ihren Lostopf für die Gruppen-Auslosung bereits. Hier findet ihr alle bislang qualifizierten Teams und ihren entsprechenden Lostopf.

Die Lostöpfe im Überblick

Topf 1