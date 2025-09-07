Logout
Nicolas Jackson wechselte am Deadline Day leihweise zu Bayern - Patron Uli Hoeneß gab nun die Konditionen für die Kaufpf
Deutsche Bundesliga

„Die macht er nie“ – Hoeneß plaudert Jackson-Klausel aus

Am Deadline Day verpflichtete der FC Bayern Nicolas Jackson vom FC Chelsea per Leihe – inklusive einer Kaufpflicht, die jedoch an bestimmte Bedingungen geknüpft ist.

Bayern-Patron Uli Hoeneß hat diese nun offengelegt und erklärt, wann der FC Bayern den senegalesischen Nationalspieler kaufen muss.

Kurz vor Schließung des Transferfensters hatte der FC Bayern München vor wenigen Tagen noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Nicolas Jackson vom FC Chelsea per Leihe verpflichtet. Hoeneß betonte im Sport1 Doppelpass, dass die Leihgebühr jedoch nicht wie von vielen Medien berichtet, 16,5 Millionen Euro betrage, weil die Spielerseite auch einen Betrag übernehme. Die Leihgebühr taxierte Hoeneß Richtung 13 Millionen Euro.

Hoeneß spricht über Jackson-Kaufpflicht

„Wenn ich die sehe, finde ich, das ist überhaupt kein Problem, weil wenn ich einen Spieler für fünf Jahre für 80 Millionen Euro kaufe, kostet das im Jahr auch 16 Millionen Euro Abschreibung.“

Und die Kaufpflicht in Höhe von 65 Millionen Euro, die unter bestimmten Bedingungen am Ende der Saison fällig werden würde? „Das muss nur dann bezahlt werden, wenn der 40 Spiele von Anfang an macht – die macht er nie“, versicherte Hoeneß.

Hoeneß lobt: „Dann ist es das beste Transferjahr, das wir je hatten“

Mit Jackson, Luis Diaz, Jonathan Tah und Tom Bischof hat der deutsche Rekordmeister insgesamt vier Neuzugänge präsentiert. Ein Transfersommer, mit dem der FC Bayern sehr zufrieden sei, wie Hoeneß betonte. „Wir sind eigentlich ein Gewinner dieses Transfersommers. Wir haben eine Mannschaft, die sehr stark ist. Die musste man nicht um drei oder vier Spieler ergänzen.“ Der FC Bayern habe jetzt 15, 16 starke Spieler, sagte der 73-Jährige , „und zwei, drei junge, bei denen der Trainer jetzt gezwungen ist, sie irgendwann einzubauen. Und wenn das gelingt, ist es das beste Transferjahr, das wir je hatten.“

Und weiter: „Natürlich hätten wir gerne einen Florian Wirtz gehabt, aber für 150 Millionen Euro hätten wir ihn nie gekauft. Wir hätten gerne Nick Woltemade gehabt, wir haben 55 Millionen Euro geboten. Stuttgart wollte 75 Millionen. Jetzt haben sie ihn für fast 90 Millionen Euro nach Newcastle verkauft. Was die dort machen, hat aber nichts mit Fußball zu tun. Das ist ja Monopoly. Rücke vor bis zur Schlossallee, dann kommt irgendein Scheich und dann kannst du kaufen.“

Werbung

(Red.)

Bild: Imago