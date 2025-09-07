„Die macht er nie“ – Hoeneß plaudert Jackson-Klausel aus

Am Deadline Day verpflichtete der FC Bayern Nicolas Jackson vom FC Chelsea per Leihe – inklusive einer Kaufpflicht, die jedoch an bestimmte Bedingungen geknüpft ist.

Bayern-Patron Uli Hoeneß hat diese nun offengelegt und erklärt, wann der FC Bayern den senegalesischen Nationalspieler kaufen muss.

Kurz vor Schließung des Transferfensters hatte der FC Bayern München vor wenigen Tagen noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Nicolas Jackson vom FC Chelsea per Leihe verpflichtet. Hoeneß betonte im Sport1 Doppelpass, dass die Leihgebühr jedoch nicht wie von vielen Medien berichtet, 16,5 Millionen Euro betrage, weil die Spielerseite auch einen Betrag übernehme. Die Leihgebühr taxierte Hoeneß Richtung 13 Millionen Euro.