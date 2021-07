Die Maschine ist zurück! Haaland legt unter Rose los

BVB-Superstar Erling Haaland ist aus seinem Urlaub zurückgekehrt und auf dem Trainingsplatz der Schwarz-Gelben aufgetaucht. Auch in der kommenden Spielzeit soll er im System von Trainer Marco Rose eine zentrale Rolle einnehmen.

Daumen hoch, ein breites Grinsen und lang gewachsene Haare: Torjäger Erling Haaland ist nach seinem Sommerurlaub wieder in Dortmund angekommen und in die Saisonvorbereitung gestartet.

Der 20-jährige Norweger kam in bester Laune auf dem Trainingsgelände an, traf seinen Trainer Marco Rose und wechselte mit ihm ein paar Bälle. Beide arbeiteten schon in Salzburg miteinander, sind nun in Dortmund wiedervereint.

Offerte aus London lässt Zorc kalt

Doch für wie lange? Haaland steht in Dortmund noch bis 2024 unter Vertrag, erst in der kommenden Spielzeit greift seine Ausstiegsklausel. Der FC Chelsea soll jedoch schon jetzt die Fühler nach dem norwegischen Shootingstar ausstrecken und bereit sein, 175 Millionen Euro nach Dortmund zu überweisen.

Die Gerüchte lassen Lizenzspielerchef Sebastian Kehl jedoch kalt: “Da gibt es wirklich nichts Neues zu diesem Thema. An unserer Haltung hat sich nichts geändert: Wir planen fest mit Erling. Das ist auch mit ihm und seinem Berater klar kommuniziert”, erklärte er exklusiv am Sky Mikro. Der Norweger wird wohl folglich noch eine weitere Saison beim BVB auf Torejagd gehen.

