Am heutigen Sonntag dürfen sich Sky Zuseher:innen wieder auf spannende Begegnungen in der 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga freuen. Nach der Niederlage von Tabellenführer Red Bull Salzburg am Freitag in Linz gegen den LASK kann Sturm Graz mit einem Sieg gegen den TSV Hartberg mit den Bullen gleichziehen.

Die Meistergruppe mit Sky-Experte Peter Stöger am Sonntag live & exklusiv bei Sky

Am Sonntag empfängt Hartberg den Tabellenzweiten Sturm Graz zum steirischen Derby. Im letzten Aufeinandertreffen zum Ende des Grunddurchgangs konnten sich die Hartberger gegen die Mannschaft von Christian Ilzer ein Unentschieden erkämpfen. Ob die Grazer den Druck auf die Tabellenspitze aufrechterhalten können oder die Schopp-Elf erneut zum Stolperstein wird, ist ab 13:45 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Anschließend trifft zum Abschluss der 26. Runde Rapid auf Austria Klagenfurt. Die Wiener sind bewerbsübergreifend seit zehn Spielen ungeschlagen, während die Kärntner in der Meistergruppe noch nicht voll anschreiben konnten. Die Partie ist ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 14. April 2024

13:45 Uhr

TSV Egger Glas Hartberg – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr

SK Rapid – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experten: Peter Stöger & Hans Krankl

Sky Analyse-Experte: Alfred Tatar

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

