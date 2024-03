Die Meistergruppe mit Sturm vs. Salzburg heute live bei Sky

Sportliches Spektakel am Ostersonntag LIVE bei Sky: Mehrere Spitzenspiele stehen auf dem Programm! Sei LIVE & EXKLUSIV auf Sky sowie mit Sky X bei den zahlreichen Livesport-Highlights dabei!

In der ADMIRAL Bundesliga kommt es am Ostersonntag zum absoluten Spitzenspiel der Meisterkandidaten: Verfolger SK Sturm Graz empfängt Meister Red Bull Salzburg zum Topspiel der 24. Runde. Vor dem Duell sind die Teams nur durch zwei Punkte getrennt, die Grazer könnten bei einem Sieg also die Salzburger vorübergehend von der Spitze verdrängen. Sei ab 13.45 beim Meistergruppen-Sonntag der ADMIRAL Bundesliga LIVE auf Sky Sport Austria 1 dabei!

Die 24. Runde der Meistergruppe live & exklusiv bei Sky:

13:45 Uhr

TSV Hartberg – SK Rapid, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

LASK – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr

SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg, live auf Sky Sport Austria 1

Ein wahrer Kracher findet ebenso am Ostersonntag in der Premier League statt: PL-Titelverteidiger Manchester City hat Leader Arsenal FC zu Gast – im direkten Duell der Champions-League-Viertelfinalisten geht es nicht nur um einen Perstigeerfolg, sondern auch um Big Points im PL-Meisterrennen! Seid ab 17 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Premier League beim Duell dabei!

Der 30. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag u.a.:

20:50 Uhr: FC Brentford – Manchester United live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:30 Uhr: FC Liverpool – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

17:00 Uhr: „Match of the week“ Manchester City – FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League , Sky Sport Austria 2, und Sky Sport UHD sowie „Data Zone“ auf Sky Sport 2

Artikelbild: GEPA