Die MotoGP 2026 auf Sky Sport: Alle 22 Grand-Prix-Wochenenden live

Am Samstag überträgt Sky Sport ab 12:00 Uhr die rund dreieinhalbstündige Auftaktveranstaltung zur neuen Saison in Kuala Lumpur live

Mit allen Rennen, Qualifyings und Trainings der MotoGP, Moto2™ und Moto3™ berichtet Sky Sport mehr als 400 Stunden live

Die Sky Experten Florian Alt, Lukas Tulovic und Marvin Fritz, die Moderatorinnen Lisa Hofmann und Sandra Baumgartner sowie die Kommentatoren Eddie Mielke und Lukas Gajewski berichten live für Sky Sport

In gut drei Wochen ist es endlich so weit und die MotoGP startet in die neue Saison. Allen voran Marc Márquez, der 2025 in seiner Premierensaison für das Ducati-Werksteam auf beeindruckende Weise seine insgesamt neunte Weltmeisterschaft einfuhr, jagt ab Ende Februar den zehnten Titel.

Sky Sport wird auch 2026 alle 22 Grand-Prix-Wochenenden live übertragen. Mit allen Trainings und Qualifyings sowie allen Tissot Sprints und Grand-Prix-Rennen der MotoGP, Moto2 und Moto3 berichtet Sky Sport insgesamt über 400 Stunden live aus den aufregendsten Motorrad-Rennserien der Welt. Der Saisonauftakt findet vom 27. Februar bis 1. März in Thailand statt.

Auch in der neuen Saison setzt Sky Sport auf sein bewährtes Team: Als Kommentatoren sind Eddie Mielke und Lukas Gajewski im Einsatz, an deren Seite immer einer der Sky Experten Lukas Tulovic, Florian Alt und Marvin Fritz als Co-Kommentator zu hören ist. Durch die Sendungen führen Lisa Hofmann und Sandra Baumgartner. Ihr Arbeitsplatz wird wieder der Kommandostand im MotoGP-Studio von Sky Sport in Unterföhring sein. Von ausgewählten Rennen wird Sky Sport auch live von vor Ort berichten.

Bild: Imago