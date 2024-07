Die MotoGP live bei Sky Sport

Von Freitag bis Sonntag berichtet Sky Sport insgesamt über 20 Stunden live aus Sachsen und überträgt alle Sessions der MotoGP, Moto2™ und Moto3™ sowie das Qualifying und die Rennen der FIM Enel MotoE™ live

Das Team von Sky Sport live vor Ort: Eddie Mielke und Lukas Gajewski sowie Sky Experte Florian Alt kommentieren die Rennen und Qualifyings aller Klassen sowie das Training der MotoGP live, Moderatorin Lisa Hofmann führt an der Strecke durch das Wochenende

Streame das MotoGP-Wochenende mit dem Sky X-Traumpass

Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit: der MotoGP Grand Prix von Deutschland steht auf dem Programm und die Motorradrennsportfans werden wieder an den Sachsenring pilgern. Insgesamt 233.196 Zuschauer:innen besuchten im Vorjahr das Rennwochenende – eine neue Bestmarke für die Veranstaltung und hinter dem Grand Prix von Frankreich in Le Mans Platz zwei unter allen MotoGP-Wochenenden 2023. Damit ist das Rennen am Sachsenring zugleich das größte Einzelsportevent Deutschlands.

In der Königsklasse wird das Rennen um den Titel immer enger. Mit der erneuten Maximalausbeute von 37 Punkten beim Grand Prix der Niederlande ist Weltmeister Francesco Bagnaia in der Gesamtwertung bis auf zehn Punkte auf den WM-Führenden Jorge Martín herangerückt. Ob der Titelverteidiger am Wochenende den Spitzenplatz übernehmen kann, erfahren Fans live bei Sky Sport.

Deutschland GP: Freitag bis Sonntag live auf Sky

Insgesamt berichtet Sky Sport von Freitag bis Sonntag über 20 Stunden live und überträgt alle Trainings, alle Qualifyings, den Tissot Sprint und die Grand-Prix-Rennen live auf Sky Sport Mix. Das gesamte Team von Sky Sport wird dieses Mal live von vor Ort berichten. Eddie Mielke und Lukas Gajewski kommentieren das Geschehen, Sky Experte Florian Alt wird sie als Co-Kommentator begleiten. Als Moderatorin führt Lisa Hofmann die Zuschauer:innen durch das MotoGP-Wochenende am Sachsenring.

Neben der regulären Live-Übertragung wird Sky Sport beim Grand-Prix-Rennen, dem Tissot Sprint und dem Qualifying der MotoGP auch sieben frei wählbare Perspektiven und Feeds anbieten, die den Kund:innen auf Sky Q zur Verfügung stehen. Hier haben Fans die Auswahl zwischen vier Onboard-Kameras, zwei Daten-Feeds sowie einem Kanal aus der Helikopter-Perspektive.

Am Rennsonntag können Fans bereits vor Beginn der Übertragung von Sky Sport live an der Strecke dabei sein. Ab 9:35 Uhr läuft dann „Warm Up – GP Deutschland“ live auf Sky Sport Mix.

Der MotoGP Grand Prix von Deutschland live bei Sky Sport

Freitag:

8:25 Uhr: Pressekonferenz der Fahrer auf Sky Sport Mix

8:55 Uhr: Moto3: Freies Training auf Sky Sport Mix

9:40 Uhr: Moto2: Freies Training auf Sky Sport Mix

10:35 Uhr: MotoGP: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix

13:10 Uhr: Moto3: 1. Training auf Sky Sport Mix

13:55 Uhr: Moto2: 1. Training auf Sky Sport Mix

14:50 Uhr: MotoGP: Training auf Sky Sport Mix

16:55 Uhr: MotoE: Qualifying auf Sky Sport Mix

Samstag:

8:35 Uhr: Moto3: 2. Training auf Sky Sport Mix

9:15 Uhr: Moto2: 2. Training auf Sky Sport Mix

10:00 Uhr: MotoGP: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix

10:45 Uhr: MotoGP: Qualifying auf Sky Sport Mix

12:00 Uhr: MotoE: 1. Rennen auf Sky Sport Mix

12:45 Uhr: Moto3: Qualifying auf Sky Sport Mix

13:40 Uhr: Moto2: Qualifying auf Sky Sport Mix

14:35 Uhr: MotoGP: Sprint auf Sky Sport Mix

15:55 Uhr: MotoE: 2. Rennen auf Sky Sport Mix

Sonntag:

9:35 Uhr: „Warm Up – GP Deutschland“ auf Sky Sport Mix

10:35 Uhr: Moto3: Rennen auf Sky Sport Mix

12:00 Uhr: Moto2: Rennen auf Sky Sport Mix

13:20 Uhr: MotoGP: Rennen auf Sky Sport Mix

Bild: Imago