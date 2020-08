Die Netzreaktionen zu Bayerns magischer Nacht

via

via Sky Sport Austria

Der FC Bayern feiert im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona einen historischen 8:2-Sieg. Nach der bajuwarischen Machtdemonstration überschlagen sich die Reaktionen im Netz.

Der FC Bayern erlebte in Lissabon eine magische Nacht. Erstmals überhaupt in der Geschichte der Champions League erzielte eine Mannschaft in einem K.-o.-Spiel acht Tore – und dann noch gegen den FC Barcelona.

“Man muss sich vor Augen führen, dass wir gegen Barcelona 8:2 gewonnen haben. Es ist schwierig zu begreifen”, gab Joshua Kimmich am Sky Mikrofon zu.

Auch Eintracht Frankfurt konnte das Ergebnis kaum fassen – Sky Sport fasst die Reaktionen aus dem Netz zusammen.

#BARFCB #Messi schaute während des Spiels als habe er den Aschermittwoch erfunden. — Reepa (@Juppel55) August 15, 2020

Und schon wirkt das 7:2 gegen Tottenham für mich als Spurs-Fan gar nicht mehr so schlimm…#BARFCB #BARBAY #SkyCL — Der_Samu (@energiesammy) August 14, 2020

Bayern gewinnt gegen Barcelona nach Hin- und Rückspiel 8:2 – ach nee war ja nur ein Spiel 😱 #BARFCB — pebjanjo (@pebjanjo) August 14, 2020

Ein Hauch von Belo Horizonte. #BARFCB — Ronald R. Schaefer (@RonaldRSchaefer) August 14, 2020

messi's wife this morning : babe wake up it's 9. messi: wtf , bayern scored again !?#UCL #BarcaBayern pic.twitter.com/n9vGjvmaPt — Major General BSoul👮🏽‍♂️🚔 (@BSoul_Int) August 15, 2020

VIDEO-Highlights FC Barcelona vs. FC Bayern 2:8

Video enthält Produktplatzierungen

Bild: Getty