Die neue Ankick-Saison steht vor der Tür!

Das lange Warten hat bald ein Ende: Anfang kommender Woche startet Ankick in die Saison 2025/26!

Dann bekommst Du Deine Anfangskader zugelost und wir eröffnen den Transfermarkt. Sieh zu, dass Du alle Deine privaten Ligen rechtzeitig voll hast bzw. dass diese vom jeweiligen Gründer fortgesetzt werden.

Wir informieren Dich auf allen Sky Sport Austria-Kanälen, sobald es losgeht. Eines sei jetzt schon gesagt: Wir erwarten uns die spannendste, abwechslungsreichste und unterhaltsamste Ankick-Saison seit Beginn des Spiels. Danke, dass Du auch diese Saison wieder mit uns ankickst!

Ankick jetzt im App Store oder im Google Play Store kostenlos herunterladen!

Das ist Ankick – Der Sky Sport Austria Fußball Manager

Bei Ankick versuchst Du, zum besten Fußballmanager der ADMIRAL Bundesliga zu werden. Beweise Dein Geschick am Transfermarkt, stelle Dir Deine Traumelf zusammen und gewinne! Tritt in privaten Ligen gegen Deine Freunde an, oder messe Dich in öffentlichen Ligen mit der Sky Community.

Bestimme Taktik und Aufstellung Deines Teams.

Tritt in jeder Runde gegen eine:n Mitspieler:in an

Reale Spielereignisse bestimmen deine Scores

Setze Dich in der Tabelle oben fest

Sammle Trophäen und In-Game Erfolge

Zu Beginn des Spiels bekommst Du ein zufällig zusammengewürfeltes Team zur Verfügung gestellt. Dieses sollst Du durch kluge Transfers und geschickten Einsatz des virtuellen Budgets im Laufe der Saison immer weiter verbessern. In jeder realen Runde der ADMIRAL Bundesliga trittst Du gegen eine:n der Mitspieler:innen an. Die Punktwerte der aufgestellten Mannschaft werden addiert und miteinander verglichen, um über Sieg, Niederlage, oder Unentschieden zu entscheiden.

Reale Spielereignisse bestimmen deinen Score in Echtzeit

Bei Ankick werden die Leistungen aller Spieler mit realen Spieldaten der ADMIRAL Bundesliga, geknüpft. Die Punkte kannst du jederzeit live auf dem Spielfeld-Screen einsehen. So kannst Du ein Tor Deines Lieblingsspielers gleich doppelt bejubeln, wenn dieser auch in deiner Startelf steht. Ankick ist die interaktive Weiterentwicklung des Sky Sport Player Index. Das Leistungs-Tool für alle Bundesligaspieler dient als Datengrundlage für die Spielerbewertungen in der App. Die Livedaten stammen von Stats Perform, dem offiziellen Datenanbieter von Sky.

Die komplette Bundesliga am Start

Bei Ankick findest du alle Spieler aller zwölf Bundesligisten auf dem Transfermarkt. Das Spiel umfasst die kompletten Kader von FC Red Bull Salzburg, SK Sturm Graz, SK Rapid, FK Austria Wien, LASK, Wolfsberger AC, TSV Hartberg, SCR Altach, WSG Tirol, GAK, FC Blau-Weiß Linz und SV Ried.

In der Sky Community anmelden und völlig kostenlos mitspielen!

Ankick – Der Sky Sport Austria Fußballmanager ist für alle User:innen völlig kostenlos. Auf ankick.skysportaustria.at oder direkt in der App kannst du dir schnell und einfach ein Profil erstellen. Damit kannst du sowohl in öffentlichen Ligen mitmischen, als auch in privaten Ligen gegen Deine Freund:innen antreten.

Steige zu jeder Zeit in der Saison ein, spiele in bis zu drei Ligen gleichzeitig mit und erlebe das emotionalste Second Screen Erlebnis, das die Bundesliga je gesehen hat.

Sammle Boni, um am Matchday gerüstet zu sein

Logge dich täglich ein und erhalte so Boni, um Dein Team am Spieltag zusätzlich zu unterstützen. So kannst du z.B. den Bonus „Kapitänsbinde“ vergeben, um mit einem Spieler Extra-Punkte zu sammeln. Mit „Teamgeist“ kompensierst du Ausfälle und Verletzungen. Außerdem kannst du Trainingseinheiten für deinen Angriff, Mittelfeld, Sturm und Verteidigung abhalten.

Fülle deinen Trophäenschrank

Seit dem Launch der Vollversion gibt es auch eigene Erfolge zu erspielen. Lege eine dominante Siegesserie hin oder stelle Dir die jüngste Mannschaft der Liga zusammen und sammle so Medaillen und Pokale für deinen Trophäenschrank.

Stets aktuell informiert bleiben mit Sky Sport Austria

In der Sky Sport Austria App und unter www.skysportaustria.at bleibst Du jederzeit umfassend über die Bundesliga informiert. So entscheidest du, was die besten Trades sind und welche Spieler deiner Mannschaft weiterhelfen können.

Dort findest du auch Livescores, Videos und aktuelle News aus der Welt des Sports und die größte Online Mediathek Österreichs. Mit Videos zu allen wichtigen Ligen wie der Deutschen Bundesliga, Premier League, UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, außerdem Tennis, Formel 1 und Golf.