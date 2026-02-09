Die Premier League diese Woche live auf Sky Sport

Oliver Glasner mit Crystal Palace am Mittwoch gegen den FC Burnley – ab 20:20 Uhr live

Ebenfalls am Mittwoch empfängt der AFC Sunderland den FC Liverpool – ab 21:05 Uhr live

Am Donnerstag ist Tabellenführer Arsenal beim FC Brentford zu Gast – ebenfalls ab 21:05 Uhr live

Bereits morgen Dienstag trifft West Ham United auf Manchester United – ab 21:05 Uhr live

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Mit Sky X die Premier League live streamen!

Nachdem Oliver Glasner und seine Mannschaft am Wochenende ihre Sieglosserie mit einem 1:0-Erfolg beim Erzrivalen Brighton & Hove Albion beenden konnten, steht für die Eagles am Mittwoch das Duell mit dem FC Burnley an. Die Clarets warten seit 16 Spielen auf einen Sieg und benötigen dringend Punkte im Abstiegskampf. Können sie diese gegen Crystal Palace holen, oder bleiben sie auch im 17. Spiel in Folge ohne Erfolg? Dieses Spiel ist ab 20:20 Uhr live zu sehen.

Ebenfalls am Mittwoch tritt der FC Liverpool beim AFC Sunderland an. Die Reds mussten sich am gestrigen Sonntag Manchester City erst spät mit 1:2 geschlagen geben, während Sunderland am Samstag eine 0:3-Auswärtsniederlage bei Arsenal hinnehmen musste. Welche der beiden Mannschaften gelingt es, direkt wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden? Die Antwort auf diese Frage gibt es ab 21:05 Uhr live

Am Donnerstag trifft der FC Arsenal auf den FC Brentford. Der Tabellenführer reist nach dem 3:0-Erfolg gegen Sunderland zu den Bees, die am Samstag Newcastle United mit 3:2 besiegen konnten. Damit haben sowohl die Gunners als auch Brentford ihre letzten beiden Spiele gewonnen. Welches Team kann den dritten Sieg in Folge feiern? Diese Partie wird ab 21:05 Uhr live übertragen.

Bereits morgen kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen West Ham United und Manchester United. Die Hammers, aktuell auf dem 18. Tabellenplatz, haben drei ihrer letzten vier Spiele gewonnen und möchten nun die Siegesserie der Red Devils beenden, die unter Michael Carrick bislang noch keinen Punkt abgegeben haben. Ob das gelingt, ist ab 21:05 Uhr live zu sehen.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 26. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Dienstag:

20:20 Uhr: Tottenham Hotspur – Newcastle United live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

20:20 Uhr: FC Chelsea – Leeds United live auf Sky Sport 1

20:20 Uhr: FC Everton – AFC Bournemouth live auf Sky Sport 2

21:05 Uhr: West Ham United – Manchester United live auf Sky Sport 3

Mittwoch:

20:20 Uhr: Manchester City – FC Fulham live auf Sky Sport 1

20:20 Uhr: Aston Villa – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 2

20:20 Uhr: Crystal Palace – FC Burnley live auf Sky Sport 3

20:20 Uhr: Nottingham Forest – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 4

21:05 Uhr: AFC Sunderland – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Donnerstag:

20:50 Uhr: FC Brentford – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

