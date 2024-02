Die Premier League mit Brentford gegen ManCity HEUTE LIVE auf Sky

Brentford empfängt Meister ManCity zum Abschluss des 23. Spieltags

Streame die Premier League mit dem Sky X Traumpass

Auf der Insel steht am Montag das letzte Match des 23. Spieltags an. City will den Rückstand auf die Tabellenspitze verkürzen, nachdem Liverpool am Sonntag das Spitzenspiel beim FC Arsenal verlor.

Der 23. Spieltag der Premier League bei Sky

Montag:

20:50 Uhr: FC Brentford – Manchester City live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Bild: Imago