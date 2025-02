Die Premier League mit Chelsea gegen Southampton HEUTE LIVE auf Sky.

Sky Sport überträgt alle zehn Spiele des 27. Spieltags der Premier League live – sowie am Mittwoch zusätzlich in der Konferenz

Oliver Glasner und Crystal Palace gegen Aston Villa am Dienstag um 20:20 Uhr live bei Sky

Mit dem Sky X-Traumpass die Premier League live streamen!

In der Premier League steht eine englische Woche an und Sky Sport überträgt von Dienstag bis Donnerstag alle zehn Partien des 27. Spieltags live und in voller Länge.

Den Auftakt bestreiten am Dienstagabend Oliver Glasner und Crystal Palace, die auf Aston Villa treffen, während der AFC Bournemouth zu Brighton & Hove Albion reist. Parallel dazu gastiert Fulham bei den Wolverhampton Wanderers. Der FC Chelsea will nach drei Niederlagen in Folge gegen den FC Southampton seine Negativserie beenden.

Der 27. Spieltag der Premier League bei Sky Sport

Dienstag:

20:20 Uhr: Brighton & Hove Albion – AFC Bournemouth live auf Sky Sport 1

20:20 Uhr: Crystal Palace – Aston Villa live auf Sky Sport 2

20:20 Uhr: Wolverhampton Wanderers – FC Fulham live auf Sky Sport 3

21:05 Uhr: FC Chelsea – FC Southampton live auf Sky Sport Austria 1 und auf Sky Sport Premier League

Bild: Imago