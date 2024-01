Die Premier League mit Man United gegen Tottenham heute live auf Sky

Das „Match of the Week” aus Old Trafford am Sonntag ab 17:00 Uhr mit Sky Experte Raphael Honigstein und Kommentator Toni Tomic

Manchester United fehlt es weiterhin an Konstanz. In der Liga verloren die Reds zuletzt bei Nottingham Forest mit 2:1. Der ohnehin angezählte Teammanager Erik ten Hag wird erleichtert sein, dass am Montag bei Wigan Athletic zumindest der Einzug in die nächste Runde des FA Cups gelang.

Aktuell befindet sich der englische Rekordmeister in einer schwierigen Phase. Der Fußball ist zumeist wenig attraktiv, Spieler wie etwa 95-Millionen-Euro-Transfer Antony bringen nicht die erwünschte Leistung, hinzu kommt eine Verletztenmisere. Bereits 14 Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenführer und Erzrivale Liverpool, in der Champions League und im Carabao Cup ist man bereits ausgeschieden. Am Sonntag gastiert nun Tottenham Hotspur im Old Trafford.

Ab 17:00 Uhr begrüßen Sky Experte Raphael Honigstein und Kommentator Toni Tomic die Zuschauer:innen zum „Match of the week“ auf Sky Sport Austria 1 & Sky Sport Premier League. Sky Q Kund:innen können die Partie zusätzlich in UHD genießen.

Der 21. Spieltag (I) der Premier League bei Sky

Sonntag:

14:50 Uhr: FC Everton – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

17:00 Uhr: „Match of the week“ Manchester United – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD



