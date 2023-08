Die Premier League mit Newcastle gegen Liverpool heute live auf Sky Sport Austria

Das „Match of the Week” aus dem St. James‘ Park am heutigen Sonntag ab 17:00 Uhr mit den Sky Experten Rene Adler und Raphael Honigstein – Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert auf Sky Sport Premier League

Alle Premier League Spiele der Saison 2023/2024 in voller Länge, davon über 250 Partien live – nur auf Sky Sport

Jetzt neu auf Sky Q und Sky X: Die Premier League im englischen Originalkommentar!

Streame die Premier League mit dem Sky-X-Traumpass!

Jürgen Klopp kann im Topspiel gegen Newcastle United nun doch auf Weltmeister Alexis Mac Allister zurückgreifen, da dem Protest des FC Liverpool gegen die Rote Karte des Argentiniers beim 3:1 gegen Bournemouth stattgegeben wurde. Somit wird Neuzugang Wataru Endo – der ehemalige Kapitän des VfB Stuttgart feierte in der 63. Minute sein Debüt für die Reds – vermutlich auch im St. James‘ Park erst einmal auf der Bank Platz nehmen.

Die Magpies mussten sich im Topspiel gegen Manchester City mit 0:1 geschlagen geben und werden alles daran setzen, im kommenden „Match of the week“ nicht erneut als Verlierer vom Platz zu gehen.

Ab 17:00 Uhr begrüßen am Sonntag die Sky Experten Rene Adler und Raphael Honigstein gemeinsam mit Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer:innen auf Sky Sport Austria 5 und Sky Sport Premier League. Sky Q Kund:innen können das Spitzenspiel zusätzlich in UHD genießen. Darüber hinaus haben Fans des englischen Spitzenfußballs nun die Möglichkeit, über Sky Q sowie Sky X die Spiele zusätzlich im englischen Originalkommentar (Tonoption 2) zu verfolgen.

Zuvor um 15:00 Uhr gastiert Manchester City bei Aufsteiger Sheffield United und der FC Burnley empfängt zeitgleich Aston Villa.

Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich und Deutschland. Die Vereinbarung gilt bis einschließlich 2024/25. Auch in diesem Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky in Österreich alle 380 Spiele in voller Länge und über 250 Spiele live.

Der 3. Spieltag der Premier League bei Sky Sport Austria

Sonntag:

14:50 Uhr: Sheffield United – Manchester City live auf Sky Sport Austria 5 und Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: FC Burnley – Aston Villa live auf Sky Sport Mix

17:00 Uhr: „Match of the week“: Newcastle United – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 5, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Montag:

16:00 Uhr: Box2Box – Dein Rückblick live auf Sky Sport Premier League

Bild: Imago