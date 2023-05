Die Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga heute live auf Sky Sport Austria

Heute ab 16:15 Uhr TSV Hartberg – WSG Tirol und Austria Lustenau – SV Ried live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Sky Experte am Samstag: Marc Janko

Die ADMIRAL Bundesliga startet in den Entscheidungs-Monat Mai! Sky Seher:innen dürfen sich in der 28. Runde auf spannende Begegnungen live & exklusiv bei Sky Sport Austria freuen.

Die Qualifikationsgruppe geht am Samtsag mit dem Fernduell gegen den Abstieg weiter

In der Steiermark kommt es am Samstag um 16:15 Uhr zum Duell zweier Tabellennachbarn, wenn der Vierte TSV Hartberg den Dritten WSG Tirol empfängt. Wer sich durchsetzt, kann live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 verfolgt werden. Zeitgleich trifft Austria Lustenau auf die SV Ried. In der letzten Runde trennten sich die beiden Teams nach einem 8-Tore-Krimi mit 4:4. Gelingt es der Mannschaft von Coach Maximilian Senft den Abstiegsrang zu verlassen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die 28. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Samstag, 6. Mai 2023

16:15 Uhr:

TSV Egger Glas Hartberg – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SC Austria Lustenau – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Marc Janko

Bild: GEPA