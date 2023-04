Die Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga mit WAC gegen Ried & Altach gegen WSG Tirol heute live & exklusiv bei Sky

Am Wochenende dürfen sich Sky Seher:innen auf den Auftakt der Qualifikations- und der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga freuen – streame alle Spiel mit dem Sky X Traumpass!



Am Samstagnachmittag kommt es zur Neuauflage des Spiels aus der 22. Runde, wenn der WAC auf die SV Ried trifft. Im letzten Spiel trennten sich die Klubs 0:0. Ob es diesmal einen Sieger gibt, kann ab 16:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 verfolgt werden. Parallel kommt es in Vorarlberg zum Spiel Erster gegen Letzter der Qualifikationsgruppe, wenn die WSG Tirol beim SCR Altach antreten muss. Das Team aus dem Ländle will nach dem Trainerwechsel zu Klaus Schmidt den Abstiegsrang verlassen. Ob das gelingt, sehen Sky Zuseher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die 23. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 1. April 2023

16:15 Uhr:

RZ Pellets WAC – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

CASHPOINT SCR Altach – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Alfred Tatar

Sonntag, 2. April 2023

13:30 Uhr:

FK Austria Wien – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Austria Klagenfurt – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Marc Janko

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA