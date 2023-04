Die Qualifikationsgruppe mit Altach vs. Ried & WSG vs. Lustenau ab 16:15 Uhr live

Das Spitzenspiel in der Qualifikationsgruppe bei WSG Tirol – Austria Lustenau am Samstag mit Sky Experte Alfred Tatar live & exklusiv bei Sky Sport Austria!

In der Qualifikationsgruppe geht es am Samstag um 16:15 Uhr mit zwei Parallel-Spielen weiter. In Vorarlberg empfängt der SCR Altach die SV Ried zum Kellerduell. Zwei Punkte fehlen der SV Ried auf den Nicht-Abstiegsrang. Können die Innviertler mit einem Sieg die rote Laterne im Ländle abgeben? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Zeitgleich kommt es in Innsbruck zum Spitzenspiel der Qualifikationsgruppe zwischen WSG Tirol und Tabellenführer Austria Lustenau. Im Rennen um das Europacup-Play-off trennt die Silberberger-Elf nur ein Punkt vom Aufsteiger. Wer die Partie für sich entscheidet, kann live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgt werden. Zudem werden die zwei Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Samstag, 22. April 2023

16:15 Uhr:

CASHPOINT SCR Altach – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Alfred Tatar

Artikelbild: GEPA