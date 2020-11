Die Rapid-Aufstellung ist da! Diese elf Spieler beginnen in Dundalk

Vor dem Europa-League-Spiel am Donnerstag (Anpfiff 21.00 Uhr) in Dublin gegen Dundalk muss sich Rapid nicht groß mit Rechenspielen beschäftigen. Den Hütteldorfern nützt gegen die noch punktelosen Iren nur ein Sieg, um die Chance auf den Aufstieg ins Sechzehntelfinale zu wahren. Gelingen soll dies ohne Cheftrainer Dietmar Kühbauer, der wegen einer Erkrankung nicht auf die Grüne Insel fliegen konnte.

🏁 This is how we line up against Rapid Wien on MD4 of UEFA Europa League Group B.

➡️ One change to the side that beat Bohemians on Friday night. Sean Hoare comes in for Brian Gartland.#CmonTheTown #UEL pic.twitter.com/F94Wbi2mWX

