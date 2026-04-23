„DIE Rapid. Mut. Wille. Aufstieg.“ – Die Sky Sport Austria Dokumentation über das Frauenteam des SK Rapid

Sky Sport Austria und der SK Rapid präsentieren gemeinsam „DIE Rapid. Mut. Wille. Aufstieg.“ – eine sechsteilige Dokumentation, die in enger Partnerschaft entstanden ist. Das Format ist damit das erste seiner Art über das Frauenteam eines Vereines im rot-weiß-roten Frauenfußball.

Ab Donnerstag, den 14. Mai 2026, um 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1 sind die ersten zwei Folgen zu sehen. Ein Sky Sport Austria Filmteam rund um Marco Helmer und Simon Stickler begleitet die um den Aufstieg in die höchste Spielklasse kämpfenden Rapidlerinnen über die Rückrunde einer möglicherweise historischen Saison – nah, authentisch und ohne Filter. Festgehalten werden Leidenschaft, Zusammenhalt und die entscheidenden Momente einer außergewöhnlichen Saison.

„DIE Rapid. Mut. Wille. Aufstieg.“ umfasst sechs Episoden mit je rund 12 Minuten Laufzeit. Die Ausstrahlung erfolgt in Doppelfolgen im wöchentlichen Abstand auf Sky Sport Austria 1: Folge 1 und 2 sind am Donnerstag, den 14. Mai 2026 um 20:00 Uhr zu sehen, gefolgt von Folge 3 und 4 am 21. Mai sowie Folge 5 und 6 am 28. Mai – jeweils um 20:00 Uhr. Zusätzlich sind alle Folgen on demand bei Sky sowie frei empfangbar auf skysportaustria.at und der Sky Sport Austria App abrufbar.

Emil Drexler, Director Sports Production, Sky Österreich: „Bei Sky wollen wir den Fußball ganzheitlich erzählen und auch jene Geschichten sichtbar machen, die abseits des Spielfelds entstehen. Die Rapid Frauenmannschaft steht für Leidenschaft, Zusammenhalt und echte Persönlichkeiten mit starken Geschichten. Mit der Sky Sport Austria Doku ‚DIE Rapid. Mut. Wille. Aufstieg.‘ konnten wir einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen werfen. Mein Dank gilt den Rapid Frauen für ihr Vertrauen und meinem Team für das großartige Ergebnis.“

Daniela Bauer, Geschäftsführerin Wirtschaft SK Rapid: „Dass wir als erster Verein im österreichischen Frauenfußball eine Dokumentation über unser Frauenteam präsentieren können, erfüllt uns mit Stolz – und diese Vorreiterrolle nehmen wir sehr gerne an. Was diese Doku auszeichnet, ist ihre Nahbarkeit: Sie zeigt unsere Spielerinnen ehrlich und authentisch, so wie sie wirklich sind. Als Verein stehen wir zu 100 Prozent dahinter und haben bewusst einen unverstellten Blick hinter die Kulissen ermöglicht – weil wir überzeugt sind, dass genau das wichtig ist, um dem Frauenfußball die verdiente Bühne zu geben.“

Steffen Hofmann, Geschäftsführer SK Rapid: „Ich freue mich sehr, dass durch diese Kooperation mit Sky Sport Austria unser Frauenteam hautnah in einem spannenden Format zu erleben ist. Die bisherige Zusammenarbeit war nicht nur hochprofessionell, sondern hat auch allen großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dass zu den bereits fertigen Episoden noch weitere tolle Einblicke dazukommen, mit dem bevorstehenden letzten Saisonheimspiel gegen Wacker Innsbruck im Allianz Stadion wartet ja am 16. Mai noch ein absolutes Highlight auf uns. Mein großer Dank gilt allen, die zum Gelingen dieses innovativen und spannenden Projekts beitragen.“

Das letzte Heimspiel des Frauenteams des SK Rapid in der laufenden Meisterschaft gegen FC Wacker Innsbruck ist am 16. Mai live bei Sky zu sehen.

Fußballfans dürfen sich darüber hinaus schon auf eine weitere grün-weiße Premiere bei Sky Sport Austria freuen: Neben dem aktuellen Projekt über das Frauenteam wird nämlich bereits an einer weiteren Dokumentation gearbeitet, die den Verein in vielen Facetten zeigen wird und auch exklusive Einblicke rund um das erste Team der Profis liefern wird.