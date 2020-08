Die Rückkehr der Tennis-Elite: Die Western & Southern Open mit Dominic Thiem ab Samstag live und exklusiv auf Sky

Vom 22. bis 28. August überträgt Sky das ATP Masters von Cincinnati täglich live und exklusiv, insgesamt 56 Live-Stunden Weltklasse-Tennis

Unter anderen dabei: Dominic Thiem, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev und Titelverteidiger Daniil Medvedev

Wien, 19. August 2020 – Nach der Corona-bedingten Unterbrechung der ATP Tour 2020 in den vergangenen Monaten geht es ab dem kommenden Wochenende wieder um Weltranglistenpunkte und um die Qualifikation für die ATP Finals, die ab dem 15. November in London stattfinden werden. Auf dem Programm steht dabei das ATP Masters 1000 von Cincinnati, das in diesem Jahr in New York ausgetragen wird. Zugleich ist es die Generalprobe für die US Open, die direkt im Anschluss an das ATP Turnier stattfindet. Wie auch bereits bei anderen Sportarten sind bei den Western & Southern Open keine Zuschauer zugelassen.

Sky berichtet ab Samstag täglich aus Flushing Meadow, insgesamt 56 Stunden live und exklusiv. Als Kommentatoren sind Marcel Meinert, Paul Häuser, Stefan Hempel und Markus Gaupp im Einsatz. Die Halbfinalspiele und das Finale wird jeweils Stefan Hempel kommentieren.

An den Start gehen in New York viele Ikonen des Herrentennis, darunter der Weltranglistenerste Novak Djokovic, Österreichs Ausnahmespieler Dominic Thiem und auch der letztjährige US-Open Finalist und Titelverteidiger des Turniers Daniil Medvedev. Mit dabei sind auch die Topspieler Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev Matteo Berrettini und David Goffin.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Bis 2023 berichtet Sky live und exklusiv im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den ATP Finals in London überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich zur regelmäßigen Live -Berichterstattung von der Tour berichtet Sky im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv vom Grand Slam Turnier in Wimbledon. Das größte Tennisturnier der Welt ist bis einschließlich 2022 nur bei Sky zu sehen.

ATP Masters 1000 von Cincinnati live bei Sky

Samstag, 22. August:

Tag 1 ab 17:00 Uhr auf Sky Sport 2 HD

Sonntag, 23. August:

Tag 2 ab 17:00 Uhr auf Sky Sport 3 HD

Montag, 24. August:

Tag 3 ab 17:00 Uhr auf Sky Sport 1 HD

Dienstag, 25. August:

Tag 4 ab 17:00 Uhr auf Sky Sport 1 HD

Mittwoch, 26. August:

Tag 5 ab 19:00 Uhr auf Sky Sport 1 HD

Donnerstag, 27. August:

Erstes Halbfinale ab 21:00 Uhr auf Sky Sport 1 HD

Zweites Halbfinale ab 23:00 Uhr auf Sky Sport 1 HD

Freitag 28. August:

Doppelfinale ab 20:00 Uhr auf Sky Sport 1 HD

Finale ab 22:00 Uhr auf Sky Sport 1 HD

