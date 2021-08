Die Rückkehr der Wanda Diamond League nach den Olympischen Spielen: Meetings in Eugene, Lausanne und Paris diese und nächste Woche live und exklusiv bei Sky

Sky berichtet am Samstag, 21. August, ab 22:00 Uhr live auf Sky Sport 1 aus Eugene, Oregon (USA)

Die 100 m der Frauen als Highlight: Drei der Sechs schnellsten Frauen aller Zeiten am Start

Zwei weitere Meetings innerhalb von acht Tagen: Lausanne am Donnerstag, 26. August, ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport 1 und Paris am Samstag, 28. August, ab 16:00 Uhr live auf Sky Sport 9

Die besten Leichtathlet:innen der Welt sind bei Sky zu Hause. Sky zeigt seit dieser Saison erstmals die Wanda Diamond League live und überträgt die Leichtathletik-Serie in den kommenden drei Jahren exklusiv.

Nach der Olympia-Pause kehrt die Diamond League mit drei Meetings in nur acht Tagen zurück: In Eugene, Oregon (USA), Lausanne (Schweiz) und Paris (Frankreich) geht die Weltelite der Leichtathletik an den Start.

In Eugene treten Athlet:innen in insgesamt 14 Wettbewerbsdisziplinen an. Bei den Männern finden Wettbewerbe im 100m, 200m, 800m, 1500m, 3000m/ 5000m sowie Dreisprung und Kugelstoßen. Bei den Frauen über 100m, 200m, 1500m, 3000m Hindernis, 400m Hürden sowie Hochsprung und Stabhochsprung.

Sky berichtet am Samstag ab 22:00 Uhr live auf Sky Sport 1 aus Eugene. Karsten Petrzika und Dennis Baier kommentieren das Meeting.

Ein besonderes Highlight wartet in Eugene über die 100 m der Frauen. Drei der sechs schnellsten Frauen aller Zeiten gehen beim Meeting an den Start, darunter die Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah, die in Tokio mit 10,61 s die zweitschnellste Zeit überhaupt lief.

In den kommenden acht Tagen finden noch zwei weitere Meetings der Wanda Diamond League statt. Zunächst am 26. August in Lausanne (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport 1) sowie am 28. August in Paris (ab 16:00 Uhr live auf Sky Sport 9).