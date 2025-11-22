Die Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga heute live auf Sky

Die Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga heute live bei Sky Sport

Im „Tipico Topspiel der Woche“ empfängt der 1. FC Köln Eintracht Frankfurt heute ab 17:30 Uhr live

Zuvor das Duell zwischen Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer und dem VfB Stuttgart – ab 15:00 Uhr live

Außerdem am heutigen Samstag: Bayern München mit Konrad Laimer gegen den SC Freiburg mit Philipp Lienhart und der VfL Wolfsburg mit Patrick Wimmer gegen Bayer Leverkusen

Am heutigen Samstag empfängt Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer den Tabellennachbarn VfB Stuttgart. Während sich der BVB mit einem 1:1-Unentschieden gegen den HSV in die Länderspielpause verabschiedet hat, konnten die Stuttgarter einen 3:2-Sieg gegen Augsburg feiern. Gelingt es Stuttgart, mit einem weiteren Erfolg an Dortmund vorbeizuziehen? Oder behält das Team von Niko Kovac die Oberhand und sichert sich die drei Punkte?

Zur gleichen Zeit trifft der FC Bayern mit Konrad Laimer auf den SC Freiburg und Philipp Lienhart. Die Münchner mussten am vergangenen Spieltag gegen Union Berlin den ersten Punktverlust der Saison hinnehmen und wollen nun gegen Freiburg sofort wieder einen Sieg einfahren. Gelingt es Philipp Lienhart und seinen Teamkollegen, den kleinen Wackler der Bayern vor der Länderspielpause auszunutzen und ihnen eine Niederlage zuzufügen?

Wimmer gegen Leverkusen gefordert

Für den VfL Wolfsburg mit Patrick Wimmer geht es heute gegen Bayer Leverkusen. Die Wolfsburger haben in dieser Saison bislang erst zwei Spiele gewonnen und befinden sich in einer Formkrise, während Leverkusen aktuell auf dem fünften Tabellenplatz steht. Gelingt den Wolfsburgern ein Befreiungsschlag, oder wird Leverkusen seiner Favoritenrolle gerecht?

Am späten Samstagabend kommt es im „Tipico Topspiel der Woche“ zum Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt. Während sich Köln zuletzt gegen Borussia Mönchengladbach geschlagen geben musste, konnte Eintracht Frankfurt einen Sieg gegen Mainz 05 erringen. Schafft Köln es zurück auf die Siegerstraße oder feiert Frankfurt den zweiten Sieg in Folge?

538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Die Deutsche Bundesliga heute live bei Sky Sport

Super Samstag

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: Borussia Dortmund – VfB Stuttgart live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: FC Bayern München – SC Freiburg live auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: VfL Wolfsburg – Bayer Leverkusen live auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: FC Augsburg – Hamburger SV live auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: 1. FC Heidenheim – Borussia Mönchengladbach live auf Sky Sport Bundesliga 5

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ 1. FC Köln – Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

