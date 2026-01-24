Der 23. Spieltag der Premier League heute live auf Sky Sport

Am Samstag trifft der AFC Bournemouth auf den FC Liverpool – ab 18:20 Uhr live

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Am heutigen Samstag tritt der FC Liverpool auswärts beim AFC Bournemouth an. Die Reds mussten sich in ihren letzten vier Ligapartien jeweils mit einem Unentschieden zufriedengeben und möchten nun gegen die Cherries endlich wieder einen Sieg feiern. Ob das gelingt, wird ab 18:20 Uhr live gezeigt.

GOAL RUSH – Alle Tore und alle Highlights live bei Sky

Ab dieser Saison können Sky Zuschauer:innen die Premier League noch intensiver erleben: Für alle, die mehr als ein Einzelspiel sehen wollen, ist die neue Funktion „GOAL RUSH” die zentrale Anlaufstelle, um keine Tore und Highlights mehr zu verpassen. Sky Sport Premier League begleitet die parallel stattfindenden Nachmittags-Partien mit „GOAL RUSH”. Das Topspiel des Nachmittags – an diesem Samstag bestreiten es Manchester City und die Wolverhampton Wanderers – steht dabei im Mittelpunkt der Übertragung, während über Splitscreen-Einblendungen alle Highlights der anderen Begegnungen wie Tore, Elfmeter und Großchancen mit deutschem Kommentar in Echtzeit gezeigt werden. Als zusätzliche Ton-Option wird der englische Originalkommentar (Doppelkommentar) angeboten.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 23. Spieltag der Premier League bei Sky Sport

Samstag:

13:20 Uhr: West Ham United – AFC Sunderland live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: „GOAL RUSH – Premier League Konferenz” mit dem Topspiel des Nachmittags Manchester City – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Fulham – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Mix

18:20 Uhr: AFC Bournemouth – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

