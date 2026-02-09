„Die Seahawks quälen Maye“: US-Pressestimmen zum Super Bowl

Die amerikanischen Medien schreiben den Triumph der Seattle Seahawks der überragenden Defense zu. Die US-Pressestimmen zum 60. Super Bowl.

New York Times: „Die Seahawks schubsen Drake Maye und die Patriots herum. Sie ersticken Maye geradezu. Sie sind vor zwölf Jahren mit einer dominanten Defense zum Titel gestürmt – und sie haben es wieder getan.“

Seattle Times: „WIEDERGUTMACHUNG! Die Seahawks-Defense dominiert die Patriots. Die traumatische Niederlage von 2015 ist nicht vergessen, aber sie schmerzt nun weniger.“

Washington Post: „Eine der dominantesten Defensivleistungen der Super-Bowl-Geschichte, die Seahawks quälen Drake Maye bis fast in die Aufgabe.“

Boston Globe: „Die Seahawks ruinieren das Ende einer magischen Patriots-Saison. Ein schlechter Abend für das mieseste Spiel des Jahres. Nicht von der Statistik täuschen lassen: Drake Maye konnte nie agieren, wenn es drauf ankam – und das war nicht seine Schuld.“

USA: „Die Geschichte dieses Super Bowls wurde von der Defense geschrieben. Und von Kenneth Walker. Und irgendwie auch von Jason Myers. Die Defense der Seahawks nennt sich selbst DARK SIDE – es ist eine der besten jemals.“

Los Angeles Times: „Seahawks zerbröseln die Patriots. Es ist nicht mehr die Legion of Boom – aber in der Team-Historie von Seattle ist Platz für mehr als eine Defense, die alles erstickt.“

