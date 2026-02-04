Die Sky-Frühjahrsvorschau 2026: SCR Altach

Am Freitag startet die ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky – mit Sky X unkompliziert den besten Livesport streamen) in die Frühjahrssaison 2026!

Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den SCR Altach, zusammengestellt von Sky-Reporter Fabrice Butzerin.

Transfers

Zugänge

Precious Benjamin (TSG Hoffenheim, geliehen)

Abgänge

Paul Koller (Sturm Graz)

Leonardo Lukacevic (FC Kosice)

Vorbereitung

Knapp einen Monat nach dem Abschluss der Herbstsaison, begaben sich die SCRA-Akteure bei Sonnenschein aber eisigen Temperaturen wieder zum Trainingsauftakt ins Rheindorf. Die Tage zuvor erfolgten schon wie üblich die zahlreichen Leistungstests. Bestimmendes Thema zum Auftakt war die Trainerfrage, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht geklärt war. Die Verpflichtung von Ognjen Zaric wurde erst zwei Tage später verkündet. Daher leitete das bestehende Trainerteam um Nuhiu und Mahop den Auftakt.

Nach dem ersten Testspiel gegen Luzern (1:2) brach der SCRA zwei Tage später auf nach Wien zum Trainingslager in der Seestadt. Mit dabei schon Ognjen Zaric, der kurz zuvor vorgestellt wurde. Das Trainingslager kam für den Neo-Coach also gerade recht, um die Mannschaft gleich intensiv kennen zu lernen. Das stand für Zaric auch im Vordergrund, er wollte so gut es geht den Menschen hinter dem Spieler kennen lernen und führte daher viele Einzelgespräche.

Untergebracht war der SCRA-Tross im Hotel von Hauptsponsor Dormero, trainiert wurde am ÖFB-Campus. Die Witterungsbedingungen in diesen Tagen in Wien zusammengefasst – eisig, sau kalt, ungut. Auf Rasen konnte allerdings trainiert werden, das wäre zu dieser Zeit im Ländle wohl nicht möglich gewesen.

Die beiden Testspiele in Wien gegen Trencin und den FAC liefen ergebnistechnisch erfolgreich. Das Fazit von Zaric: „Das Trainingslager war aus dem Aspekt, die Mannschaft kennen zu lernen, auf und außerhalb des Platzes, gut und sicher eine gewinnbringende und intensive Woche.“

„Ankick“-Tipps

Filip Milojevic rutschte bereits zum Ende der Herbstsaison in die Startelf und sollte auch durch den Koller-Abgang im weiteren Verlauf der Saison regelmäßig seine Chance bekommen. Dies könnte sich auch auf seine Ankick-Punkte positiv auswirken.

„Rising Stars“

Als Entdeckung der Altacher Herbstsaison hat sich Yann Massombo hervorgetan. Im Sommer aus der dritten Schweizer Liga geholt, entwickelte er sich sehr schnell zur Stammkraft. Mit seinem Tiefgang tut er dem Spiel der Rheindörfler sichtlich gut.

Mögliche Startelf

Spielanlage

Trotz Trainerwechsel von Fabio Ingolitsch auf Ognjen Zaric, wird sich wohl an der Herangehensweise des SCRA nicht allzu viel ändern. Zaric verkündete gleich, dass er größtenteils an der Arbeit von Ingolitsch anknüpfen will und sicher nicht alles auf den Kopf stellt. Weiterhin soll sich das Altacher Spiel also durch gute Aggressivität gegen den Ball, hohe Intensität & Energie, Pressing und Umschaltmomente auszeichnen. Der Optimalfall wäre, den defensiv starken Herbst weiterzuziehen und das Spiel mit Ball weiterzuentwickeln. Dies möchte Zaric ein Stück weit variabler gestalten und für mehr Ruhephasen und Spielkontrolle sorgen.

Prognose Vereinsredakteur

Seit der Ligareform stand der SCRA zu diesem Zeitpunkt der Vorsaison punktetechnisch noch nie so gut da. Da die Punkte in dieser Saison nach dem Grunddurchgang letztmalig geteilt werden, geht der Blick auch noch nach unten. In der Vorbereitung und vor allem im Cup-Viertelfinale machte Altach unter Neo-Coach Zaric aber schon eine gute Figur. Eine Fortsetzung der bislang erfolgreichen Saison darf also zurecht angestrebt werden.

Spielplan (bis Runde 22)

Runde 18: FC Blau-Weiß Linz (heim)

Runde 19: TSV Hartberg (auswärts)

Runde 20: FK Austria Wien (heim)

Runde 21: SK Rapid (heim)

Runde 22: Sk Sturm Graz (auswärts)

Tipp Endplatzierung

Platz 8 bis 10

Beitragsbild: GEPA