Die Sky-Frühjahrsvorschau: Austria Klagenfurt

Nach der Winterpause startet die ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele gibt es nur live auf Sky – mit dem Sky X Traumpass kannst du live dabei sein) am Freitag wieder in die Frühjahrssaison. Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Frühjahrsvorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zu Austria Klagenfurt, zusammengestellt von Sky-Reporter Christian Zissler.

Transfers: Zu- und Abgänge

Zugänge

Nicolas Binder (Rapid Wien), Vesel Demaku (leihweise von Sturm Graz bis Saisonende), Marcel Köstenbauer (zurück von FC Viktoria 1899 Berlin)

Abgänge

Nikola Djoric (Leihe zu HNK Sibenik), Fabio Markelic (Leihe zu FC Viktoria 1899 Berlin), Shaoziyang Liu (GAK), Amanda (Vertragsauflösung)

„Rising Stars“

Eine wichtige Rolle könnte Stürmer Sebastian Soto einnehmen, der in der Vorbereitung mit 6 Toren auf sich aufmerksam gemacht hat. Der US-Amerikaner wechselte Ende August vom englischen Zweitliga-Klub Norwich City nach Kärnten und durfte bis Oktober nicht am Teamtraining teilnehmen, weil seine Arbeitserlaubnis auf sich warten ließ. Er kann sowohl als Mittelstürmer als auch – wie bei seinem Pflichtspieldebüt im Cup Viertelfinale gegen den LASK – am (rechten) Flügel eingesetzt werden.

Vorbereitung

Die Vorbereitung verlief sportlich sehr erfolgreich. Mitte November konnte man sich über den Gewinn des 1. Wörtherseecups freuen, bei dem man im Finale den TSV 1860 München mit 2:1 bezwang. Danach verbrachte man neben einigen trainingsfreien Wochen auch Zeit beim Teambuilding in Bad Kleinkirchheim sowie auf Trainingslager in Moravske Toplice, Slowenien. Alle fünf Testspiele im Jänner konnten mit einem Gesamttorverhältnis von 30:5 gewonnen werden, allerdings gegen unterklassige Vereine (u.a. Völkermarkt, WAC Amateure). Markus Pink führt die interne Schützenliste mit 7 Treffern an, dicht gefolgt von Sebastian Soto (6) und Sinan Karweina (5).

Ein Wermutstropfen war die schwere Verletzung von Jonas Arweiler im Test gegen die WAC Amateure, wo er sich einen Mittelfußbruch zuzog und nun rund 2 Monate pausieren muss. Als Ersatz wurde Nicolas Binder von Rapid Wien langfristig bis 2026 unter Vertrag genommen, sowie Mittelfeldspieler Vesel Demaku bis Saisonende von Sturm Graz ausgeliehen, der sich in der Vorbereitung mit starken Leistungen für mehr empfohlen hat. Die Neuen konnten bereits im Cup Viertelfinale beim LASK ihre Pflichtspieldebüts feiern, allerdings rückte dies durch die verdiente 0:1 Niederlage in den Hintergrund. Doppelt bitter, dass Nicolas Wimmer die Ampelkarte sah und damit am Wochenende gegen die Wiener Austria pausieren muss.

Ein wichtiger Baustein für den Kärtner-Erfolgslauf ist weiterhin Markus Pink. Am 31.01. bekam er ein lukratives Angebot aus der zweiten italienischen Liga unterbreitet. Reggina 1914 mit Trainer „Pippo“ Inzaghi wollte den Kärntner für kolportierte 250.000€ Ablöse und dem siebenfachen Gehalt nach Italien lotsen. Pink wäre den Schritt gerne gegangen, aber am Ende ist man laut Sportdirektor Imhof „knapp nicht zusammengekommen“. Kapitän Pink verlautbarte unterdessen, dass er „weiterhin alles für den Verein geben werde“. Offen ist jedoch nach wie vor ob bzw. wann, Pink den von Klagenfurt offerierten Dreijahresvertrag signieren wird.

Neben der Aussicht auf einen abermaligen Platz in der Meistergruppe, ist für Pink außerdem das Ziel Torschützenkönig im Bereich des Möglichen. 12 Treffer erzielte er in den bisherigen 16 Runden, damit führt der 31-jährige nach der Herbstsaison die Bundesliga-Torschützenliste an und könnte der erste österreichische Torschützenkönig seit Philipp Hosiner 2013 werden.

Mögliche Startelf

Anmerkung: Nicolas Wimmer ist nach seiner roten Karte im ÖFB-Cup-Spiel gegen den LASK für ein Spiel gesperrt. Kosmas Gkezos könnte für Wimmer in die Innenverteidigung rücken – Demaku könnte Gkezos im Mittelfeld ersetzen.

Ersatzspieler: Knaller, Köstenbauer – Blauensteiner, Straudi, Bonnah, Robatsch, Schumacher – Demaku, Benatelli, Berg, Miesenböck – Jaritz, Arweiler, Soto, Binder

Spielanlage

Neben den Konterangriffen, die auch schon vergangene Saison eine Stärke der Kärntner waren, hat man das Angriffsspiel in der aktuellen Saison um die Facette Ballbesitzfußball erweitert. Man möchte nicht mehr so tief verteidigen und stattdessen hohe Ballgewinne erzwingen. Im Angriff soll Zielspieler Pink mit Bällen gefüttert werden, was bis jetzt hervorragend funktioniert hat. Außerdem kann man sich auf die eigene Standardstärke verlassen. 26 Tore erzielte man in der Liga, im Schnitt 1,6 pro Spiel. Die Hälfte (23) davon via Standardsituationen und zudem gleich neun Kopfballtore, was beides den Bundesliga-Höchstwert bedeutet.

Prognose Vereinsredakteur

Ein erneuter Einzug in die Meistergruppe wäre ein Riesenerfolg für die Kärntner, die intern den Ball aber flach halten. Klares Ziel bleibt der Klassenerhalt und das so schnell wie möglich. Das Restprogramm sieht vielversprechend aus, holte man gegen die ausständigen sechs Gegner in der Vorrunde doch starke 13 Punkte. Außer einem Gastspiel in Graz, trifft man nur mehr auf Gegner, die sich aktuell in der Tabelle hinter den Waidmannsdorfern befinden.

Schafft man es in diesen entscheidenden Duellen so stark aufzutreten wie in den Hinspielen, ist der Pacult-Elf das erneute Erreichen des 6. Platzes nach dem Grunddurchgang auf alle Fälle zuzutrauen.