Die Sky-Frühjahrsvorschau: Austria Klagenfurt

via

via Sky Sport Austria

Nach der Winterpause startet die ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele gibt es nur live auf Sky – mit dem SkyX-Traumpass kannst du bereits ab 15 Euro pro Monat live dabei sein) am Freitag endgültig wieder in die Frühjahrssaison. Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Frühjahrsvorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zur Austria Klagenfurt, zusammengestellt von Sky-Reporter Guido Friedrich.

Transfers: Zu- und Abgänge

Zugänge: Lukas Fridrikas (Wacker Innsbruck), Rajko Rep (Sepsi OSK), Patrick Hasenhüttl (SpVgg Unterhaching), Ziyang Liu-Shao (Bayern München/Leihe)

Abgänge: Philipp Hütter (DSV Leoben), Collin Quaner (Karriereende), Fabio Markelic (Wacker Innsbruck/Leihe)

Vorbereitung:

Nach dem Beginn in Moosburg zog es die Austria nach Medulin in Kroatien. Dort wurde der Grundstein für eine vielleicht erfolgreiche Frühjahrssaison gelegt. Sowohl im körperlichen Bereich, als auch im spielerisch taktischen Bereich. Insgesamt wurden in der Vorbereitung sechs Testspiele abgehalten. Dabei blieb der Aufsteiger aus Klagenfurt ungeschlagen und holte fünf Siege.

Gemischt hingegen fällt mit Sicherheit die personelle Bilanz aus: Mit Maximiliano Moreira, Kosmas Gkezos und Julian von Haacke kamen in der Vorbereitung drei Langzeitverletzte zurück. Dafür verletzte sich prompt Neuerwerbung Patrick Hasenhüttl und der flinke – meist im Herbst als Joker eingesetzte – Gloire Amanda. Dazu werden die bereits operierten Tim Maciejewski und Herbert Paul noch lange fehlen.

Startelf + Ersatzleute:

Ersatz: Lennart Moser – Michael Blauensteiner, Darijo Pecirep, Rajko Rep, Ivan Saravanja, Fabian Miesenböck

Spielanlage

Peter Pacult hat im Herbst konstant auf ein 4-3-3 gesetzt. Ziel war es stets aus Sicht der Kärntner, die eigenen Ideen umzusetzen, unabhängig vom Gegner. Natürlich hat sich die Formation während des Matches situativ – insbesondere im Spiel gegen den Ball – verändert. Aber selten die Startelf! Bedingt durch die vielen personellen Ausfälle, die es im Jahr 2021 gegeben hat. Ich denke, dass sich auch im Frühjahr am Stamm wenig ändern wird. Allerdings ist der Kader etwas tiefer geworden, obwohl es auch in der Vorbereitung den einen oder anderen Rückschlag gegeben hat. Daher könnte es Spieltags abhängig öfters als noch im Herbst zu Änderungen in der Beginnformation kommen.

Prognose Vereinsredakteur

Noch zwei Gegner aus den Top 6, den LASK und das Schlusslicht aus Altach. Blickt man auf das Restprogramm, könnte es für den Aufsteiger aus Klagenfurt tatsächlich für die Meistergruppe reichen. Viel hängt natürlich gleich vom Start in Pasching ab, denn der LASK ist durch den Schlussspurt im Herbst spät zu einem direkten Konkurrenten geworden. Können die Waidmannsdorfer bei den Athletikern zumindest punkten und danach gegen Altach nachlegen, stehen die Chancen auf die Sensation sehr gut.

Tipp Endplatzierung Vereinsredakteur

Mein Grunddurchgangs-Tipp: Platz 6.

Endplatzierung: Platz 5.