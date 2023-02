Die Sky-Frühjahrsvorschau: Austria Lustenau

Nach der Winterpause startet die ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele gibt es nur live auf Sky – mit dem Sky X Traumpass kannst du live dabei sein) am Freitag wieder in die Frühjahrssaison. Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Frühjahrsvorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zu Austria Lustenau, zusammengestellt von Sky-Reporter Eric Niederseer.

Transfers: Zu- und Abgänge

Zugänge

Emrehan Gedikli (Angriff / Leihe bis Saisonende / abgebender Verein: Trabzonspor)

Die viel zitierte Problemzone des Stoßstürmers in Lustenau wurde mit dem Deutsch-Türken Emrehan Gedikli geschlossen. Auch, wenn viele womöglich einen erfahreneren Stoßstürmer erwartet hätten, der direkt Tore garantiert, so weicht Lustenau auch bei dieser Schlüsselposition nicht vom eingeschlagenen Weg ab und verpflichtet einen talentierten Spieler mit Perspektive.

Nemanja Motika (Mittelfeld / Leihe bis Saisonende / abgebender Verein: Roter Stern Belgrad)

Es wird sehr interessant zu sehen sein, wie schnell Neuzugang Nemanja Motika die Spielphilosophie verinnerlichen und seine vorhandenen Qualitäten auf den Platz bringen kann. Sicher ist jedoch, dass Lustenau mit diesem Spielertypen einen weiteren vielversprechenden Akteur für sich gewinnen konnte und die Offensive mit einer hochveranlagten Option erweitert.

Abgänge

Bryan Teixeira (Angriff)

Dieser Abgang traf die Fans der Austria vermutlich wie ein Stich ins Herz, musste man doch den Hoffnungsträger der Hinrunde von Dannen ziehen lassen. Aber genau dieser „Königstransfer“ der Lustenauer, der die umgerechnete Rekordablöse von 1,2 Mio. plus Boni in die Kassen spulte, portätiert die Vereinsphilosophie passend: Lustenau gibt sich als Entwicklunsgverein, der Spieler auf eine neuen Ebene hebt und Ihnen ein Sprungbrett für Top-Vereine im In- und Ausland bietet – und sich somit langfristig sanieren und wichtige Schritte in Richtung Professionalisierung gehen will. Die Transfersaga rund um Teixeira ließ während der langen Winterpause doch einige Fans des österreichischen Fußballs hellhörig werden. Rückblickend standen doch etliche Vereine wie der SK Sturm Graz, LASK Linz, SK Rapid Wien aus dem Inland oder auch 1. FC Kaiserslautern, Dinamo Zagreb, Maccabi Haifa oder auch der FC Augsburg im Wettbieten um den Kreativspieler Schlange. Gab sich Alexander Schneider Anfang Dezember hinsichtlich Teixeira noch selbstsicher, musste man sich schlussendlich unter Berücksichtigung des finanziellen Aspekts final doch dem Angebot von SK Sturm Graz beugen.

„Rising Stars“

Ein Spieler, der seit seinem Sommertransfer noch unter dem Radar gelaufen ist, ist die Leihgabe des FC Ausgburg, Henri Koudossou. Doch der Sommerneuzugang präsentierte sich seit dem Start der Rückrundenvorbereitung in ausgezeichneter physischer Verfassung und scheint endlich sein ganzes Potenzial abrufen zu können. Er ist unter Coach Mader sicherlich einer der Lichtblicke einer teils durchwachsenen Lustenauer Vorbereitung und könnte als Alternative auf der rechten Außenbahn eine größere Rolle spielen.

Ein weiterer Akteur, der erst im Sommer zum Team stieß und nun erstmals die gesamte Vorbereitung mitmachen konnte, ist Yadaly Diaby. Insgeheim hofft man im Verein, dass Diaby die aufklaffende Lücke von Teixeira übernehmen und in dessen Fußstapfen treten kann.

Vorbereitung

Am 2. Jänner startete der Lustenauer Tross in die Vorbereitung zum Start der Rückrunde am 11. Februar mit dem Duell gegen den Bundesliga-Primus Red Bull Salzburg. Der Beginn der Vorbereitung stand in Lustenau voll im Zeichen des „Teambuildings“ im Bregenzerwald, geprägt von Vereinsnähe, Fanaktivitäten, Sponsorenterminen sowie einem offiziellen Medientermin zum Rückrundenstart.

Große Teile des Mannschaftstrainings inklusive dreier Testspiele wurden am Kunstrasen in Hohenems absolviert. Ergebnistechnisch kann Coach Mader im ersten Teil der Frühjahrsvorbereitung in Hohenems sicherlich von einem misslungenen Start sprechen. Am 25.01.2023 hob die Austria zum einwöchigen Trainingslager nach Side ab.

Im Trainingslager an der türkischen Riviera konnte man sich dank optimaler Bedingungen und zweier, couragierter Auftritte gegen die europäischen Topteams Dynamo Kiew und Roter Stern Belgrad den nötigen Feinschliff holen. In der Vorbereitung herauszuheben ist sicherlich Offensivakteur Lukas Fridrikas, der mit vier Treffern in sechs Spielen aufhorchen ließ.

SC Austria Lustenau 1:3 (1:2) FV Illertissen (Regionalliga Bayern D), Tor für ALU: Fridrikas

SC Austria Lustenau 5:0 (1:0) FC Brühl (Promotion League Schweiz), Tore: Bellache, Cheukoua, Fridrikas, Koc, Wund

SC Austria Lustenau 0:3 (0:1) FC Aarau (Challenge League Schweiz)

SC Austria Lustenau 2:3 (1:1) Roter Stern Belgrad (Super Liga Serbien), Tore: Diaby, Guenouche

SC Austria Lustenau 2:2 (2:0) Dynamo Kiew (Premjer-Liha Ukraine), Tore: 2 x Fridrikas

SC Austria Lustenau 1:3 (1:1) FC Dornbirn (Erste Liga), Tor: Gedikli

Mögliche Startelf

Anmerkung: Pius Grabher ist im ersten Spiel der Rückrunde gegen Red Bull Salzburg gesperrt (5. Gelbe Karte)

Ersatzspieler: Helac, Nesler-Täubl, Berger, Gmeiner, Küng, Adriel, Koudossou, Bacic, Tiefenbach, Bellache, Motika, Diaby, Cheukoua, Schmid

Spielanlage

So wie es in der Herbstsaison bereits augenscheinlich war, gehe ich davon aus, dass der SC Austria Lustenau auch in den verbleibenden sechs Spielen vor Punkteteilung versuchen wird, kontinuierlich seine Spielidee zu verfolgen und auch die großen Namen der Liga durch erfrischenden Fußball zu ärgern. Die Marschrichtung, die Coach Mader vorgibt, lautet mutig und frech zu sein, spielerische Lösungen zu finden und sich nicht auf hohe Bälle zu versteifen, da hierfür das vorhandene Spielermaterial schlichtweg nicht gemacht ist.

Wie die bisherige Saison gezeigt hat, versucht Lustenau aus einer soliden Defensive zu agieren und durch schnellen Kombinationsfußball die gegnerischen Defensivreihen zu überbrücken. Zu den Stärken der Austria gehört es definitiv, die Dynamik und Schnelligkeit auf den Außenbahnen sowie die Kreativität im Zentrum erfolgsorientiert zu nutzen. Lustenau wird weiterhin anstreben, durch Beweglichkeit und hohe Laufarbeit im Mittelfeld immer wieder Räume zwischen den Linien aufzureißen, um die spielerischen Stürmer oder Flügelspieler punktuell in Szene zu setzen.

Prognose Vereinsredakteur

Aufgrund des schwierigen Restprogramms bis zur Punkteteilung rechne ich damit, dass sich der SC Austria Lustenau in der Qualifikationsrunde wiederfinden wird. Ab diesem Zeitpunkt wird es, wie Kapitän Maak bereits anklingen ließ, von Spiel zu Spiel ein Kampf um das blanke Überleben.

Dennoch bin ich davon überzeugt, dass Lustenau im Finish der Saison, was die Qualität und Leistungsdichte im Kader betrifft, gegenüber einigen Konkurrenten die Nase vorne haben wird. Und den einen oder anderen Kontrahenten hinter sich lassen wird. Ich rechne fest damit, dass man den SC Austria Lustenau auch in der kommenden Spielzeit 2023/24 in der Bundesliga sehen wird.

Tipp Endplatzierung

Schon zum Start der Saison war meine Meinung, dass Lustenau durchaus eine interessante Rolle in der Bundesliga spielen und auch kommende Saison erstklassig sein wird. Es wird ein beinharter Kampf bis zum Schluss, aber ich weiche von meiner Meinung nicht ab: Der SC Austria Lustenau belegt am Ende der Saison den 9. Tabellenplatz.