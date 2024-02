Die Sky-Frühjahrsvorschau: LASK

Am Freitag startet die ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky – mit dem Sky X-Traumpass unkompliziert den besten Livesport streamen) ins Frühjahr! Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den LASK, zusammengestellt von Roland Streinz.

Transfers

Alle Zugänge: Valon Berisha (vereinslos), Lucas Copado (Bayern München II), Metodi Maksimov (Shkendija Tetovo) -> Leihe nach Norwegen zum Zweitligisten Aalesunds FK;

Alle Abgänge: Husein Balic (LKS Lodz/Polen), Gabriel Zirngast (Leihe GAK), Tobias Anselm (Leihe Viktoria Köln), Thomas Goiginger (VFL Osnabrück), Ebrima Darboe (Leihe vorzeitig beendet, zurück zur Roma und weiter zu Sampdoria Genua);

Vorbereitung, Tops und Flops

Wichtig war zu Beginn der Winterpause für alle Beteiligten, dass man erst einmal durchatmen konnte. Der Herbst war durch ein reges Treiben in der Sommer-Transferperiode, drei Bewerben und einer neuen Spielphilosophie eine intensive Herausforderung. In der Winter-Pause hatte das Trainerteam unter Thomas Sageder erstmals die Möglichkeit, eine volle Vorbereitung mit der Mannschaft zu absolvieren. Das war nicht nur für die Teamchemie enorm wichtig, sondern auch sportlich, da nun gezielt und ohne Blick auf das jeweils kommende Spiel trainiert werden konnte. Das war beim eng getakteten Terminkalender im Herbst kaum möglich.

Als positiv ist sicher der Transfer von Valon Berisha herauszustreichen. Er scheint das Trainerteam auf Anhieb überzeugt zu haben, da er schon beim Pflichtspielauftakt gegen Red Bull Salzburg, beim Cup-Viertelfinal-Aus, in der Startelf stand.

Das Kapitel Peter Michorl bei den Profis des LASK ist beendet, er durfte nicht ins Trainingslager mitfahren. Auch Felix Luckeneders im Sommer endender Vertrag wird nicht verlängert. Das wurde seinem Berater durch LASK-CEO Siegmund Gruber während eines Testspiels im Trainingslager in der Türkei mitgeteilt. Da dieses Gespräch unweit einer Kamera samt Mikro stattfand, waren LASK-Fans, die das Spiel via Livestream verfolgten, unfreiwillige Ohrenzeugen. Nachdem auch Thomas Goiginger den Klub verlassen hat, werden die „LASK-Urgesteine“ immer weniger. Rene Renner musste zudem operiert werden und wird noch länger ausfallen.

Kadergröße

Laut Transfermarkt.at haben die LASK-Profis 29 Spieler unter Vertrag. Durchschnittsalter: 25,9 Jahre. Fakt ist, dass Thomas Sageder im Training mit maximal 22 Spielern auf dem Platz steht. Einige der insgesamt 29 sind verletzt, die restlichen sind bei den Amateuren in der Regionalliga Mitte im Einsatz.

„Rising Stars“

Einer hat sich bereits im Herbst abgezeichnet und wird, sollte er verletzungsfrei bleiben, auch im Frühjahr weiter für Aufsehen sorgen: George Bello, der 22jährige US-Amerikaner hat durch die Verletzung von Rene Renner viel Spielzeit bekommen und ist an dieser Aufgabe gewachsen. Valon Berisha ist zwar kein „Rising Star“ mehr, hat aber seit seiner Ankunft in Linz einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Sowohl menschlich (als Leader in der Kabine), als auch sportlich. Er hat sofort gut in die Mannschaft gefunden.

„Ankick“-Tipp

Wer kann, sollte sich Tobias Lawal ins Tor stellen. Der Linzer hat sofort in die großen Fußstapfen von Alexander Schlager gefunden und zeigt einmal mehr: Auf der Tormann-Position hatte der LASK in den letzten Jahren immer ein sehr gutes Händchen. Wer noch einen Stürmer für sein Team benötigt, sollte bei Marin Ljubicic zugreifen: Der Kroate kommt immer besser in Schuss, hat in den letzten drei Pflichtspielen jeweils getroffen.

4226 130 Tobias Lawal Position Torhüter Verein LASK

Mögliche Startelf

Startelf im Cup-Viertelfinale vs. Red Bull Salzburg

Spielanlage

Der LASK agiert seit Sommer wieder mit einer variablen Dreier- oder Vierer-Kette in der Verteidigung und sucht proaktiv schnelle Umschaltmomente in die Offensive. Diese Umstellung vom ballbesitzorientierten Spiel unter Ex-Trainer Kühbauer haben Trainerteam und Mannschaft gut hinbekommen. In der Wintervorbereitung hatte man nun die Möglichkeit, diese Spielidee weiter zu festigen und verbessern.

Prognose

Ich gehe davon aus, dass der LASK die Pause gut genutzt hat, um körperlich und auch spieltaktisch besser zu werden. Der Umbruch im Sommer mit vielen neuen Spielern und einem anderen taktischen Konzept war ein großer. Je länger die Mannschaft beisammen ist und auch Zeit hat, die Abläufe gezielt zu trainieren, desto besser sollten die einzelnen „Rädchen“ ineinandergreifen. Insofern gehe ich davon aus, dass sich die Mannschaft des LASK weiterentwickelt hat.

Tipp Endplatzierung

Platz 3