Die Sky-Frühjahrsvorschau: FK Austria Wien

via

via Sky Sport Austria

Nach der Winterpause startet die ADMIRAL Bundesliga am Freitag endgültig wieder in die Frühjahrssaison. Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Frühjahrsvorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zur FK Austria Wien, zusammengestellt von Sky-Reporter Johannes Brandl.

Transfers: Zu- und Abgänge

Zugänge:

Lucas Galvao – von Atromitos Athen, Martin Pecar – Leihe von Eintracht Frankfurt, Lorenzo Coco – Leihe von SV Ried II

Abgänge:

Christoph Martschinko – FC Riga

„Rising Stars“:

Rising Stars hatte die Austria eigentlich im Herbst jede Menge. Die jungen Spieler haben ihre Chancen bekommen und die auch genutzt. Vielleicht kann Matthias Braunöder (aktuell Teile der Vorbereitung auf Grund des Grundwehrdienstes verpasst) noch besser Fuß fassen und sich in der zentrale der Austria unverzichtbar machen.

Vorbereitung:

Die Wiener Austria beendet die Vorbereitung ungeschlagen, in fünf Testspielen gibt es für die Violetten vier Siege und ein Unentschieden. Trainer Manfred Schmid hat vor allem gegen Ende der Vorbereitung mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Die Ausfälle von Djuricin und Huskovic (beide verpassten auch das Trainingslager) waren sicherlich nicht förderlich für die Vorbereitung der Wiener. Positiv sicher die Allzweckwaffe Manfred Fischer mit sieben Treffern in den Vorbereitungsspielen.

Auch Dominik Fitz fehlt der Austria weiterhin verletzt, der Grund ist aber eher skurriler Natur. Fitz wollte sich Platten aus seinem Sprunggelenk entfernen lassen, eigentlich ein Routineeingriff, blöd nur, dass ein Kurzschluss eines Geräts bei der OP Verbrennungen am Rist des Mittelfeldmanns verursachte. Somit wurde aus dem Routineeingriff eine längere Pause, es läuft einfach nicht bei Fitz.

Der positivste Neuzugang in der Transferzeit ist wohl das Investorenkonsortium um Jürgen Werner, er will „noch einmal beweisen, dass ich es kann“. Klingt fast wie eine Drohung. Der ehemalige Vizepräsident des LASK wird die Funktion des Sportvorstands übernehmen, nachdem seine aktuell noch laufende Funktionssperre abgelaufen ist.

Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt Werner in der Rolle des Investors. Die Gruppe um Jürgen Werner ist mit Andreas Sadlo, Björn Bezemer und Peter Kroha gut vernetzt und Sebastian Prödl hat sich auch Anteilsmäßig beteiligt. Interessant ist auch der zweite Teil der Investorengruppe, denn die „Freunde Der Austria“ beinhaltet das aktuelle Präsidium (Hensel, Harreither, Pisec) als auch „The Alabas“ und weitere Gönner der Austria.

Die „Viola Investment GmBH – Freunde der Austria“ hat sich 40% der Anteile des Vereins gesichert. Die weiteren 9.9% sollen noch verkauft werden, außerdem wurde über eine mögliche Vergabe von 0.2% Anteilen in der Generalversammlung beraten. Somit hat die Austria für den Fall, dass die 50+1 Regelung in Österreich fällt vorgesorgt.

Startelf + Ersatzleute:

Ersatzspieler: Helac, Kos – Martins, Schoissengeyr, Bejic, Handl, Antovski – Demaku, Grünwald, Keles, Fitz, Pecar – Huskovic, Ohio, Vucic

Spielanlage:

Unter Manfred Schmid hat die Austria auch schon im Herbst/Winter taktische Flexibilität bewiesen. In der Vorbereitung wurde zumeist auf die Viererkette gesetzt, aber auch die Dreierkette hat im Winter gut funktioniert. Defensiv haben die violetten nach Salzburg in der Liga die wenigsten Tore kassiert. Eine stabile Abwehr wird auch nötig sein um die noch ausbaufähige Chancenverwertung aufzufangen. Huskovic und Djuricin werden wohl im Laufe der Woche wieder ins Training einsteigen.

Prognose VR:

Drei Siege aus den ersten vier Spielen werden wohl nötig sein um in die TOP 6 einzuziehen. Zuzutrauen ist es der Austria auf jeden Fall. Dennoch wird auch bei einer nicht Qualifikation nicht die große Panik am Verteilerkreis ausbrechen. Trotzdem kann es dann in der Qualifikationsgruppe eine unangenehme Phase für die Violetten geben.

Tipp VR Endplatzierung:

Ein Platz im Europaleague-Playoff der Liga.