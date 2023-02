Die Sky-Frühjahrsvorschau: FK Austria Wien

Nach der Winterpause startet die ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele gibt es nur live auf Sky – mit dem Sky X Traumpass kannst du live dabei sein) am Freitag wieder in die Frühjahrssaison. Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Frühjahrsvorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zu Austria Wien, zusammengestellt von Sky-Reporter Johannes Brandl.

Transfers: Zu- und Abgänge

Zugänge:

Doron Leidner (Leihe von Olympiaos Piräus)

Michael Wimmer (Trainer)

Ahmet Koc (Co-Trainer)

Abgänge:

Manfred Schmid (Trainer – beurlaubt Vertrag bis Sommer 23 inkl. Verlängerungsoption bei EC-Platz)

Cem Sekerlioglou (Co-Trainer – Vertrag aufgelöst. Nach 31 Jahren Austria Wien)

Andreas Biritz (Athletiktrainer – Vertrag aufgelöst)

„Rising Stars“

Aleksandar Jukic kann der “Rising Star” im Frühjahr bei der Austria sein. Der 22-jährige ist zwar in der Bundesliga kein unbeschriebenes Blatt mehr, aber unter Trainer Wimmer bekommt er einen neue Rolle. Zuletzt war Jukic zumiest auf der Außenbahn unterwegs, im 3-4-3 sieht ihn Trainer Wimmer mehr in einer zentralen Rolle. Eine Position die Jukic liegen könnte.

Vorbereitung

In der Pause war in Wien Favoriten einiges los. Am Krampustag (05.12.) bekamen es einiges Fans der Austria mit der Angst zu tun. Trainer Manfred Schmid wurde beurlaubt. Der neue Mann wurde Anfang Jänner präsentiert heißt Michael Wimmer und ist als Cheftrainer ein noch eher unbeschriebenes Blatt. Der 42-jährige Deutsche hat bei den Veilchen einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet.

Wimmer began seine Trainertätigkeit im Nachwuchs bei Nürnberg, holte unter Anderem Mühl nach Nürnberg, arbeitete als Co-Trainer in der deutschen Bundesliga in Augsburg (mit Hinteregger, Teigl, Gregoritsch) sowie in Stuttgart (Kalajdzic). Nach der Entlassung von Pellegrino Matarazzo beim VFB stand Wimmer für sechs Ligaspiele und eine Cuppartie an der Seitenlinie der Stuttgarter. Am 05.12. kam es dann zur Trennung von Wimmer weil Stuttgart sich von Sven Mislintat, ein Fürsprecher Wimmers, getrennt hat und sein Nachfolger Fabian Wohlgemuth Bruno Labbadia als Trainer holte.

Michael Wimmer bevorzugt, wie auch schon in Stuttgart, ein 3-4-3. Die Mannschaft hat er als „intakt“ kennengelernt. Die Abläufe brauchen noch. Die Testspielergebnisse waren (teils gegen unterklassige Teams) mit vier Siegen, 2 Unentschieden und nur einer Niederlage (im ersten Test) in Ordnung.

Die Gewinner der Vorbereitung sind definitiv Haris Tabakovic und James Holland. Die beiden Legionäre waren am Ende des Winters bei Manfred Schmid nicht mehr erste Wahl und stehen bei Michael Wimmer wieder höher im Kurs.

Durch die neue Systematik und die Verletzungssorgen (Mühl, Galvao) kommt es auch zu Umstellungen. Martins wurde teilweise als zentraler Innenverteidiger gebraucht und von den Mannschaftskollegen schon als „Virgil van Dijk“ bezeichnet. Ranftl und Polster beackern die Außenbahn und die Rollen in der offensiven Dreierreihe sind mit einem Zielspieler (Tabakovic) und zwei spielenden Positionen, die nicht als klassische Links/Rechtsaußen zu bezeichnen sind, vergeben. Offensiv hat das in der Vorbereitung phasenweise schon gut funktioniert. In der Defensive gab es doch immer wieder Abstimmungsprobleme. Neue Ideen und Aufgaben brauchen einfach Zeit.

Mögliche Startelf

Die Startformation für das erste Duell gegen Klagenfurt ist auf Grund der Verletzungsthematik um Holland und Comebacker Mühl etwas schwierig zu prognostizieren. Der letzte Test gegen den FAC hat gezeigt, dass Polster die Nase vor Neuzugang Leidner hat, Fischer aktuell vor Gruber ist.

Verletzt: Holland (fraglich), Raguz, Huskovic, El Sheiwi, Wustinger, Galvao

Ersatzspieler: Kos, Wedl – Mühl, Baltaxa, Leidner, Teigl, Dovedan, Keles, Gruber, Drame

Thema Österreichertopf

Durch die Verpflichtung von Doron Leidner ist ein weiterer Legionär im Kader der Violetten. Leidner ist ein Spieler mit viel offensivem Potential, wird aber noch ein wenig brauchen um seine volle Stärke im Trikot der Violetten zu zeigen.

Aktuell befinden sich neun Spieler ohne österreichischen Pass im Team. Die Austria kann aber wohl kaum auf die Einnahmen aus dem Österreichertopf verzichten. Somit müssen regelmäßig drei Spieler auf der Tribüne Platz nehmen.

Früchtl (GER)

Mühl (GER)

Galvao (BRA)

Baltaxa (ISR)

Leidner (ISR)

Martins (LUX)

Holland (AUS)

Tabakovic (SUI)

Drame (DEN)

Galvao wird noch länger fehlen, Drame hat die Vorbereitung krankheitsbedingt zum großen Teil verpasst, somit ist aktuell nur ein Legionär nicht zu berücksichtigen.

Spielanlage

Ein aktiver Spielstil ist gefragt bei der Wiener Austria. Aktiv heißt aber nicht wild. Ohne Ball soll der Gegner unter Druck gesetzt werden um Stress auszulösen. Kommt es zur Balleroberung ist der Weg im Idealfall geradlinig und schnörkellos Richtung Tor.

In Ballbesitzphasen ist das Thema Diagonalität im Spiel ein Schlüssel um Räume zu schaffen.

Prognose Vereinsredakteur

Das erste Spiel gegen Klagenfurt ist gleich auf mehreren Ebenen ein Richtungsweisendes. Schafft es der neue Trainer mit seiner Idee gleich von Beginn an zu Überzeugen und das durchaus aufgebrachte Umfeld zu beruhigen? Durch einen Erfolg im Duell mit Austria Klagenfurt rückt die Wiener Austria auf Platz 6 vor und ist dann nicht mehr in der Jägerrolle sondern in der Rolle der Gejagten. Die Auslosung mit Klagenfurt (H), Lustenau (A), Hartberg (H), Ried (A), Sturm (A), Rapid (H) liest sich lösbar, aber wie schon erwähnt wird viel vom Spiel gegen Klagenfurt abhängen. Bei einer Niederlage beträgt der Rückstand auf die Top 6 vier Punkte bei dann noch fünf ausstehenden Spiel und Gegnern wie Sturm und Rapid zum Schluss des Grunddurchgangs.

Einer der größten Gegner in dieser Saison ist wohl nicht auf dem grünen Rasen zu finden, sondern am grünen Tisch. Die wirtschaftlich angespannte Situation am Verteilerkreis macht die Lizenz für die kommende Spielzeit zu einer wiedermal großen Herausforderung für die Verantwortlichen der Austria.

Interessant wird auch die Rolle von Sportdirektor Manuel Ortlechner. Durch die Installation von Jürgen Werner als AG-Vorstand mit der Hauptverantwortung Sport werden die Aufgaben neu verteilt und Ortlechners Vertrag läuft im Sommer aus.

Tipp Endplatzierung

Ein Platz im Europacup-Playoff der Liga.