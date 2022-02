Die Sky-Frühjahrsvorschau: SCR Altach

Nach der Winterpause startet die ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele gibt es nur live auf Sky – mit dem SkyX-Traumpass kannst du bereits ab 15 Euro pro Monat live dabei sein) am Freitag endgültig wieder in die Frühjahrssaison. Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Frühjahrsvorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zum SCR Altach, zusammengestellt von Sky-Reporter Fabrice Butzerin.

Transfers: Zu- und Abgänge

Zugänge: Christoph Monschein (LASK/Leihe), Bakary Nimaga (Zalaegerszegi FC), Gianluca Gaudino (Sandhausen/Leihe), Mickael Nanizayamo (Lausanne/Leihe), Christoph Riegler (St. Pölten), Armin Gremsl (vereinslos, zuletzt FC Craiova)

Abgänge: Berkay Dabanli (Kocaelispor), Anderson (Austria Lustenau), Martin Kobras (Karriereende – spielt noch bei Amateurverein Rotenberg), Mario Stefel (FC Dornbirn), Amir Abdijanovic (FC Dornbirn/ausgeliehen), Boris Prokopic (spielt von nun an bei den Altach Juniors)

Vorbereitung:

Die Altacher starteten am 7. Januar mit der Vorbereitung fürs Frühjahr. Ludovic Magnin übernahm nach eigener Aussage eine Mannschaft in guter körperlicher Verfassung. Objektiv betrachtet verliefen die ersten beiden Wochen nicht optimal. Aufgrund der Witterungsverhältnisse konnte das Team lange nicht auf Naturrasen trainieren, musste mit dem Kunstrasenplatz vorliebnehmen. Auch drei Coronafälle zum Trainingsstart und immer wieder einige angeschlagene Spieler erschwerten einen flüssigen Trainingsbetrieb.

Magnin jammerte allerdings überhaupt nicht und betonte stets, dass die Vorbereitung gut laufe und die Spieler voll mitziehen würden. Schwerpunkte, die sich durch die gesamte Vorbereitung zogen, waren u.a. die Themen „höhere Grundausrichtung“ sowie das Pressingverhalten. Der Schweizer will seine Mannschaft mutiger, aktiver und offensiver sehen als im Herbst.

Ein 10-tägiges Trainingslager absolvierte der SCRA in Belek (nahe Antalya) an der türkischen Mittelmeerküste. Die Witterungsverhältnisse waren allerdings geprägt von kalten Temperaturen und teilweise kräftigem Regen. Die Trainingsbedingungen vor Ort waren aber trotz des schlechten Wetters stets gut, man konnte immer trainieren. Bei der Trainingsgestaltung lag der Fokus noch intensiver auf Pressingübungen und Positionierung auf dem Platz.

Einen großen Wermutstropfen gab es allerdings zum Abschluss des Trainingslagers. Der finale Härtetest gegen Roter Stern Belgrad musste aufgrund zu starken Hagels nach gut 20 Minuten abgebrochen werden. Damit fehlen Magnin & Co. natürlich wichtige letzte Eindrücke. Da der SCRA-Tross bereits am nächsten Tag zurück nach Vorarlberg flog, kam kein weiterer Test zustande.

„Rising Stars“:

Mit seinen 30 Jahren fällt er zwar nicht mehr in die Kategorie „Rising Star“, dennoch könnte Marco Meilinger unter Magnin wieder eine größere Rolle spielen.

Mit Bischof, Bitsche und Mischitz stehen auch einige junge Vorarlberger in den Startlöchern, die den heimischen Fans in Zukunft noch viel Freude bereiten könnten.

Startelf + Ersatzleute:

Ersatz: Odehnal – Prokop, Strauss, Pape Alioune, Nuhiu, Reiter, Aigner, Tartarotti, Bitsche, Bukta

Nicht berücksichtigt: Philipp Netzer

Spielanlage:

Das 4-2-3-1 kann wohl als bevorzugtes System von Ludovic Magnin bezeichnet werden. Der Schweizer ließ die Altacher in den Testspielen meistens in dieser Formation auflaufen und praktizierte es auch oft bei seinem Exclub in Zürich. Was die Herangehensweise auf dem Platz betrifft steht Magnin für mutigen, aktiven und aggressiven Fußball. Er will seine Mannschaft agieren und nicht reagieren sehen. Daher wurde in der Vorbereitung viel Fokus auf eine höhere Grundausrichtung und das Einstudieren des Pressings gelegt.

Prognose Vereinsredakteur:

Nach dem mittlerweile chronisch schwachen Herbst lautet das Ziel auch dieses Jahr Klassenerhalt. Der Trainerwechsel hat eine neue Energie in den Verein gebracht und der SCRA hat sich auf dem Transfermarkt durchaus namhaft verstärkt. Wenn die Spielanlage des neuen Trainers relativ schnell verinnerlicht und umgesetzt wird, können die Altacher eine gute Rolle in der Qualifikationsgruppe spielen.

Tipp Endplatzierung Vereinsredakteur:

Platz 10-11