Die Sky-Frühjahrsvorschau: SCR Altach

Nach kurzer Winterpause startet die tipico Bundesliga am Freitag endgültig wieder in die Frühjahrssaison. Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Frühjahrsvorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zum SCR Altach, zusammengestellt von Sky-Reporter Martin Schreiber.



Transfers:

Zugänge:

Stefan Haudum (LASK)

Csaba Bukta (Leihe, FC Liefering)

Abgang: Frantz Pangop (Vertrag aufgelöst)



Durchschnittsalter Kader (Kadergröße): 25,1 (26 Spieler)

Trainer:

Alexander „Alex“ Pastoor (seit 03.2019 – 06.2022)

Funktionäre:

Sportdirektor Christian Möckel seit 01.11.2019 im Amt

Geschäftsführer Christoph Längle

Saisonziel:

Klassenerhalt

„Rising Stars“:

Aljaz Casar, Pastoor sieht seinen einzigen Fehler darin, dass er Casar im Herbst nicht mehr Spielzeit gab.

Vorbereitung:

Alle Spieler kehrten gesund aus dem Kurzurlaub zurück, nur Wiss hat weiterhin Probleme mit dem Oberschenkel. Das erste Testspiel verlor man in St. Gallen mit 0:2 und die Schwäche im Abschluss verhinderte ein besseres Resultat. Spielerisch konnten die Rheindörfler einigermaßen überzeugen.

Aufstellung gegen St. Gallen: Kobras (46. Casali) – Karic (Edokpolor), Bumberger (Netzer), Anderson (46. Zwischenbrugger), Thurnwald – Fischer, Haudum, Casar – Schreiner (46. Stefel), Obasi (46. Maderner), Meilinger (Babil)

Spielanlage:

Nachdem Alex Pastoor während der Saison auf ein 3-5-2 System umstellte, kehrte er wieder auf das alt bewährte System um. Die Altacher spielen wieder in einem 4-3-3 System, allerdings will Pastoor immer flexible und variabel einsetzbare Spieler zur Verfügung haben. Mit und gegen den Ball sieht das System ein bisschen defensiver aus, die Außenstürmer lassen sich zurückfallen und es ist eher ein 4-2-3-1 -System. Es sollen sich immer genügend Spieler hinter dem Ball befinden, damit die Restverteidigung ausreichend bestückt ist. Die Fitness ist Pastoor sehr wichtig, da so die Räume eng gemacht werden können und jeder hilft jedem.

Mögliche Aufstellung:





System: 4 – 3 – 3



Ersatz: Casali, Anderson, Netzer, Bumberger, Edokpolor; Casar, Haudum, Babil; Stefel, D. Nussbaumer, Bukta, Maderner

Verletzte: Ogulcan Bekar, seit Januar Herz-Rhythmus-Unregelmäßigkeiten, Alain Wiss hat noch Probleme mit seinem Oberschenkel, Einsatz weiter fraglich. In der ersten Trainingswoche verletzten sich Daniel Nussbaumer an der Adduktoren und Berkay Dabanli plagt sich mit einer Fußprellung. Zudem trat Johannes Tartarotti am Montag seinen Grundwehrdienst in Innsbruck an und steht daher Alex Pastoor einige Wochen nicht zur Verfügung.

Prognose Vereinsredakteur:

Da der Herbst mal wieder (zum 3. Mal hintereinander) gründlich in die Hose ging, heißt das Ziel ganz klar Klassenerhalt. Spielerisch können die Vorarlberger oft mithalten, wobei zuletzt eine enorme Verunsicherung zu spüren war, besonders nach Rückständen. Dazu kommt das Problem der mangelnden Chancenverwertung, die auch gleich beim ersten Test gegen St. Gallen zum Tragen kam.

Tipp Endplatzierung: Der SCRA wird nach Ende des Grunddurchgangs auch im Keller der Tabelle zu finden sein. Meine Prognose Platz 10 oder 11.