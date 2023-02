Die Sky-Frühjahrsvorschau: SK Rapid Wien

Nach der Winterpause startet die ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele gibt es nur live auf Sky – mit dem Sky X Traumpass kannst du live dabei sein) am Freitag wieder in die Frühjahrssaison. Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Frühjahrsvorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zum SK Rapid, zusammengestellt von Sky-Reporter Christian Mayrwöger.

Rückblick

Die wichtigste Entscheidung wurde noch im Jahre 2022 getroffen, Alexander Wrabetz wurde mit 87,7% der Stimmberechtigten zum Präsidenten des SK Rapid gewählt. Steffen Hofmann übernimmt eine Geschäftsführerposition und wird in Zukunft der Sprecher der Geschäftsführung sein, zudem übernimmt er die Gesamtverantwortung der Geschäftsführer Wirtschaft und Sport.

Zoran Barisic wurde als Trainer bestätigt, Hofmanns erste Amtshandlung war die Verpflichtung von Markus Katzer als Geschäftsführer Sport. Zudem wurde Werner Kuhn als GF-Wirtschaft interimistisch bestätigt. Abgerundet wurde das Jahr mit einem Freundschaftsspiel Mitte Dezember gegen Schalke 04 (2:2), anschließend ging es in den wohlverdienten Urlaub.

Transfers: Zu- und Abgänge

Zugänge:

Danso Kasius (RV) – vom FC Bologna (Leihe bis Saisonende, keine Kaufoption)

Abgänge:

Nicolas Binder (ST) – zu Austria Klagenfurt

„Rising Stars“

Im Herbst Leopold Querfeld, aber auch Martin Moormann und Bernhard Zimmermann haben gezeigt, dass sie echte Alternativen für die arrivierten Spieler sind und dementsprechend Druck machen. Gespannt kann man auch sein, wie sich Nicolas Bajlicz, zentraler Mittelfeldspieler, der in Belek einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat, entwickeln wird. Cheftrainer Zoran Barisic sagt über den 18-Jährigen: „Toller Fußballer, körperlich muss er aber noch zulegen.“ Auch Oliver Strunz, der Gewinner der Vorbereitung, wird seine Chancen bekommen und hat schon im Cupspiel gegen den WAC gezeigt, dass er ein Spiel beleben kann. Nicht zu vergessen: Torhüter Niklas Hedl, der am 16. November 2022 gegen Andorra außerdem sein Debüt im Nationalteam gab.

Vorbereitung

Trainingsstart am 5. Jänner in Wien mit 25 Spielern, zudem gewinnt der Nachwuchs am 8. Jänner das renommierte Nachwuchsturnier in Sindelfingen. Spieler des Turniers: Nicolas Bajlicz. Am 14. Jänner geht es ins Trainingslager nach Belek, wo es im ersten Testspiel gegen Slask Wroclaw eine 2:3 Niederlage setzte. Die darauffolgenden Spiele gegen den FK Teplice (3:1) und Dynamo Kiew (4:0) konnten gewonnen werden. Leider gab es immer wieder angeschlagene oder kranke Spieler wie Burgstaller, Drujif, Dibon oder Kühn, aber insgesamt war man mit der Vorbereitung in Belek zufrieden, am 26. Jänner ging es zurück nach Wien.

Mögliche Startelf

Ersatzspieler: Gartler, Sollbauer, Auer, Dibon, Oswald, Kerschbaum, Petrovic, Bajic, Zimmermann, Schuster, Strunz, Savic

Spielanlage

„Wir wollen intensiven, aktiven und erfolgreichen Fußball spielen, wenn er dann noch schön anzusehen ist, umso besser“ so Zoran Barisic vor dem Frühjahrsauftakt. 4-2-3-1 ist die Ausgangsformation und kann je nach Gegner auch angepasst werden. „Der Kader ist groß mit viel Qualität, so etwas wünscht man sich als Trainer natürlich, die Kehrseite ist, dass ich manchen Spielern weh tun werde, wenn sie nicht spielen, das ist die unangenehme Seite unseres Jobs. Trotzdem ist es wichtig, dass alle an einem Strang ziehen.“

„Wir wollen natürlich in die Meistergruppe und am Ende einen Europacupstartplatz erreichen, auch das Pokalfinale ist ein großes Ziel von uns.“

Prognose Vereinsredakteur

Die restlichen sechs Runden des Grunddurchgangs STU (A), ALT (H), WAC (A), RBS (H), WSG (H), FAK (A) haben es in sich. Normal haben 30 Punkte immer gereicht zum Einzug in die Meistergruppe, könnte heuer erstmals nicht so sein. Ich rechne fix mit den Top 6, 7 Punkte sollten auf jeden Fall machbar sein, dazu hat man aktuell 3 Punkte Vorsprung und eine bessere Tordifferenz als die Konkurrenz.

Tipp Endplatzierung

Am Ende erwarte ich Rapid auf Rang vier und einem EC-Startplatz, sollte man in einen Flow kommen und die Konkurrenz schwächelt, ist eventuell auch Rang drei möglich.