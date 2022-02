Die Sky-Frühjahrsvorschau: SV Guntamatic Ried

via

via Sky Sport Austria

Nach kurzer Winterpause startet die ADMIRAL Bundesliga am Freitag endgültig wieder in die Frühjahrssaison. Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Frühjahrsvorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zum Wolfsberger AC, zusammengestellt von Sky-Reporter Otto Rosenauer.

Transfers: Zu- und Abgänge

Zugänge:

Josef Weberbauer (GAK), Robin Ungerath (Wacker Burghausen), Dorgeles Nene (leihweise vom FC Red Bull Salzburg)

Abgänge:

Constantin Reiner (Piast Gliwice), Valdir (Kapfenberg), Reinaldo (SW Bregenz), Julian Turi (als Kooperationsspieler zu Vorwärts Steyr), Lukas Schlosser (leihweise zu Wacker Burghausen)

Vorbereitung:

Zwei Siege (FC Juniors OÖ, SKU Amstetten) stehen eine Niederlage (gegen Meister FC Red Bull Salzburg) und ein Unentschieden (Vorwärts Steyr) gegenüber. Besonders bitter: Gleich im ersten Testspiel brach sich Seifedin Chabbi seinen Ellenbogen und wird noch einige Wochen den Riedern fehlen.

Cup-Viertelfinale vs. SK Austria Klagenfurt 2:0 (0:0)

Aufstellung (von links nach rechts):

Sahin-Radlinger – Seiwald, Plavotic, Lackner (25. Meisl), Wießmeier – Ziegl (K), Stosic – Pomer (71.Mikic), Nutz, Bajic (80. Satin) – Canadi (71. Nene)

Ersatzspieler: Haas, Weberbauer, Offenbacher

Tore: 1:0 (49.) Wießmeier (Elfmeter), 2:0 (78.) Mikic

Der Heimerfolg war völlig verdient, die Rieder stehen damit das erste Mal seit 2013 wieder im Cup-Halbfinale, treffen dort in der josko Arena auf den TSV Hartberg (möglicher Spieltermin 01./02./03. März).

Startelf + Ersatzleute

Ersatz: Haas, Wendlinger – Lercher, Meisl, Jovicic, Weberbauer, Gragger – Offenbacher, Zdichynec, Satin – Mikic, Nene, Ungerath

Spielanlage:

Die Rieder wollen unter ihrem neuen Cheftrainer deutlich flexibler auftreten. Wichtig wird wie immer, die richtige Balance zu finden. Im Cup-Viertelfinale war die Mannschaft perfekt eingestellt, ließ vor allem in der Defensive praktisch nichts zu.

Prognose Vereinsredakteur:

Die Rieder liegen nach 18 Runden im Grunddurchgang auf Platz 6 in der Tabelle, haben somit das Erreichen der Meistergruppe selbst in der Hand. Der BL-Auftakt ins Frühjahr mit dem Auswärtsspiel beim WAC ist alles andere als einfach, danach wartet mit der WSG zuhause eine Art “Lieblingsgegner“. Entscheidend wird wohl das Auswärtsspiel bei Austria Klagenfurt. Müssen die Rieder nach dem Grunddurchgang in die Qualifikationsgruppe, gibt es für die Elf von Robert Ibertsberger, wie auch die weiteren fünf Teams, den beinharten Kampf gegen den Abstieg.

Tipp VR Endplatzierung:

Rang 6 in der Meistergruppe bzw.

Rang 2-3 in der Qualifikationsgruppe